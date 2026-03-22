La UBA otorgará el Doctorado Honoris Causa al ‘Negro’ Dolina

La Universidad de Buenos Aires resolvió otorgar su máximo título honorífico al reconocido escritor, músico, compositor, conductor radial, actor y pensador argentino, Alejandro Dolina.

En los considerandos de la resolución aprobada por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, se destaca que Alejandro Ricardo Dolina realizó estudios en distintas disciplinas, como Letras, Historia y Música, y publicó libros como Crónicas del Ángel Gris y Notas al pie, entre otros”.

También se menciona que “recibió diversos premios y distinciones, como el Premio Konex Diploma al Mérito (1991), cuatro Premios Argentores, el Premio Lector de la Feria del Libro (2013), el Premio Martín Fierro de Oro (2022), Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires (2001) y Visitante Ilustre de Montevideo (República Oriental del Uruguay, 2003)”.

El reconocimiento fue impulsado desde la Facultad de Ciencias Sociales por su vicedecano, Diego de Charras; la directora de la carrera de Comunicación Social, Larisa Kejval; y el director de la carrera de Ciencia Política, Miguel De Luca.

Se destaca también su homenaje con el “Paseo del Ángel Gris”, inaugurado el 11 de agosto de 2014 en Caseros, en honor a su obra y su infancia en ese barrio. Y su paso como conductor de numerosos programas de radio, tales como: La venganza será terrible y El ombligo del mundo.

Cabe mencionar que se desempeñó como creador, guionista y protagonista del ciclo televisivo Recordando el show de Alejandro Molina (2011), así como en varios programas televisivos y películas.

Con esta distinción, la Universidad de Buenos Aires reconoce la trayectoria intelectual y artística de una de las figuras más relevantes de la vida cultural argentina.