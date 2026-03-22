Battaglia se mete en la política de Boca para “competirle a Riquelme”

El exjugador y DT de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, confirmó que trabajará junto al dirigente Jorge Reale, opositor a Juan Román Riquelme, con miras a competir en las próximas elecciones del club.

Al recordar el episodio en el Riquleme le indicó al plantel que bajara del micro para dar una charla en el vestuario mientras Battaglia estaba brindando una conferencia de prensa, reveló: “Me sorprendió. No sabía cómo se habían dado las cosas. Cuando me entero cómo fue, obviamente me molestó. Me estaba faltando el respeto en un lugar que es mío también”.

“Boca es mi casa, estuve desde los 15 años y soy el jugador más ganador de la historia, le pese a quien le pese. Eso es mío y no me lo saca nadie. En ese momento, no sabía cómo se había dado la situación y hubo gente que tampoco me protegió y le tuvo que decir ‘no, esperá, vení mañana’. No fue una charla mala, fue motivadora, pero no estuvo bien el timing. Lo hemos discutido”, precisó en declaraciones a TyC Sports.

Además, dijo que “por cómo se dieron las cosas y los logros”, su ciclo como DT fue el mejor de la era Riquelme.

“Había charlas de fútbol como las tiene cualquiera, lo que pasa es que hablamos de una figura como el presidente, que jugó al fútbol y tuvo su historia en el club. No fue tanto con él, sí con los demás, pero imagino que ellos tenían muchas más charlas que yo”, acotó.

Y sumó: “¿Si el Consejo bajaba un mensaje que venía de más arriba? No lo puedo decir tan claro, pero bueno... Yo pensé en hacer lo mejor para Boca, poniendo a Boca por encima de todo. Después, por cosas del fútbol, nos tocó quedarnos afuera de la Copa, que es la obsesión que tiene Boca en este último tiempo".

“La postura que hoy tiene Boca con la contratación de entrenadores y jugadores es diferente a la de otros clubes, se maneja de otra manera. Es discutible, nadie tiene la verdad, pero a mí me gustaría que sea diferente”, evaluó.

También consideró que “Boca debería tener titulares, un suplente que compita mano a mano con el titular para que no sienta que tiene ganado el puesto, y un chico que empuje para aparecer en Primera. Le falta para demostrar que es el mejor plantel”.

Por último, destacó que con Reale “se le puede competir a Riquelme en una elección. Esta división no nos gusta ni nos pone contentos”.

“Yo viví otro club y me gustaría ver otro Boca, hacia eso vamos. Está todo enrarecido, el hincha está dividido, nos tiramos en cara quién ganó una cosa y quién perdió la otra. Queremos que el hincha esté unido y vuelva a tener los lindos momentos como los que me tocó vivir dentro de la cancha”, cerró.