SonArte en el Colón: 44 músicos, 11 países y un escenario legendario

La residencia artística SonArte llega a la Argentina con músicos de la Filarmónica de Berlín, Bamberger Symphoniker, Gürzenich Köln y la Orquesta de Radio de Viena.

En alianza con el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, presenta la Residencia Artística Buenos Aires 2026: cuatro días de formación de élite para instrumentistas de cuerdas seleccionados de toda América Latina.

Del 14 al 17 de abril, los 44 participantes trabajarán directamente con cuatro músicos de las orquestas más importantes del mundo. El programa incluye masterclasses individuales, ensayos de música de cámara, mentorías personalizadas y talleres de salud mental, marketing para artistas y técnica Alexander.

La residencia culmina con un concierto de cierre en el Salón Dorado del Teatro Colón —uno de los cinco mejores teatros de ópera del mundo— ofreciendo a los jóvenes intérpretes un debut en un escenario de talla mundial.

Con 26 becas otorgadas, SonArte reafirma su misión: que el talento no tenga techo, y que el origen económico o geográfico nunca sea un obstáculo para la excelencia artística.

“SonArte nació para que el talento no tenga techo. Esta residencia es nuestra apuesta más ambiciosa: formación de nivel internacional, en el mejor escenario de América Latina, con músicos de las mejores orquestas del mundo”, explica el director, Luis Barbé.

Los profesores invitados son Álvaro Parra (violín - Berliner Philharmoniker); Kristina Šuklar (violín - ORF Vienna Radio Symphony Orchestra); Jee-Hye Bae (cello - Gürzenich-Orchester Köln) y Paulina Riquelme (viola - Bamberger Symphoniker).

