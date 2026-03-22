La dictadura de la pantalla: cómo los jóvenes (mal) administran el “sueño”

Bajo el lema global “Dormir bien para vivir mejor”, el World Sleep Day de este año invitó a reflexionar sobre un pilar de la salud que a menudo ignoramos: la crisis del sueño que atraviesa nuestra juventud.

La Defensoría del Pueblo bonaerense dio un paso histórico, ya que -por primera vez- un organismo público encargado de la defensa y promoción de derechos forma parte de un estudio sistemático sobre los hábitos de descanso en adolescentes.

Los primeros resultados de este relevamiento —que actualmente cuenta con una muestra de 332 estudiantes de colegios públicos, privados y preuniversitarios— son una señal de alerta sobre una problemática que ya se perfila como muy profunda en toda la Argentina:

Privación crítica: el 45,91 % de los encuestados duerme menos de 7 horas los días de semana, incumpliendo el mínimo saludable.

La dictadura de la pantalla: el 87,43 % reconoce que se queda despierto hasta tarde usando tecnología, y un 69,59% admite hacerlo todos los días antes de intentar dormir.

El fenómeno del “scroll” nocturno: el 57,89 % de los jóvenes utiliza redes sociales como TikTok o Instagram después de las 23:00, alterando por completo su ritmo circadiano.

Dependencia y ansiedad: el 50% manifiesta sentir ansiedad o malestar si no puede usar su teléfono, mientras que el 58,77 % hace un uso intensivo de dispositivos (más de 4 a 6 horas diarias).

Impacto en la vida diaria: el 68,71% ya percibe que el uso de la tecnología interfiere con sus actividades importantes y un 26,90% identifica un daño directo en su calidad de descanso.

Este trabajo es el resultado de un esfuerzo transversal entre el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos y el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en colaboración directa con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) -a través de su Dirección de Prevención de Adicciones a cargo de la licenciada Ana Rusconi- y sus colegios preuniversitarios.

“Además, en conjunto con la asociación Pensando Políticas Públicas, estamos coordinando acciones con referentes internacionales como Alianza por el Sueño de España. Se trata de una plataforma compuesta por profesionales sanitarios de los trastornos del sueño, que representan numerosas Sociedades Científicas relacionadas con este problema, así como representantes de los pacientes Con ellos compartimos objetivos centrales: generar evidencia científica, impulsar políticas públicas efectivas y concientizar a la sociedad sobre la necesidad de un abordaje adecuado del insomnio crónico”, detalló el responsables del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo, Walter Martello.

Los expertos advierten que, tras la pandemia, los trastornos del sueño aumentaron de forma exponencial. Se estima que la incidencia de estos problemas alcanza al 40 % a nivel mundial y oscila entre un 20 % y 48 % a nivel nacional.

“Históricamente, el sueño fue relegado al ámbito privado o médico. Hoy buscamos cambiar el paradigma: la falta de descanso puede ser la puerta para el desarrollo de peligrosas enfermedades y procesos adictivos. Por eso, nuestro objetivo es extender este estudio para que esta muestra inicial se transforme en un mapa provincial y federal del descanso juvenil”, sumó el ombudsman.

De todos modos, sostuvo que “los adultos no podemos ser espectadores pasivos. La industria tecnológica diseña algoritmos para capturar la atención a costa de la salud de nuestros hijos. Nuestra responsabilidad es intervenir con datos en la mano y políticas de cuidado”.

“En este Día Mundial del Sueño 2026, el mensaje debe ser contundente: Sleep well, live better. Pero para que nuestros jóvenes vivan mejor, primero debemos asegurarles el derecho a que, cuando apaguen la pantalla -tras un uso responsable- puedan descansar. Estamos dando los primeros pasos”, sentenció.