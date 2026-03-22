CEAMSE adhirió al pacto de sostenibilidad más grande mundo

En el marco de la actual gestión presidida por Claudio Tapia, la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) adhirió al pacto de sostenibilidad más grande del mundo, convocado por Naciones Unidas a todas las empresas del planeta.

“En su planificación estratégica y en la gestión de sus operaciones, CEAMSE reafirma su compromiso con el Pacto y con los diez Compromisos que la orientan”, expusieron.

Del mismo modo, dieron cuenta que la CEAMSE “promueve una administración basada en la sostenibilidad, la transparencia y el respeto por los derechos fundamentales”.

“Los objetivos de su accionar en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos estan basados en el desarrollo sostenible, la economía circular, la inclusión de las comunidades vulnerables, la educación ambiental y el fortalecimiento institucional”, prosiguió.

Vale mencionar que a partir del compromiso de CEAMSE, profundizado desde el 2025, se presentó la Comunicación de Involucramiento al llamado de las Naciones Unidas, “en la convicción que con la constante innovación y avance tecnológico podemos colaborar para construir un mundo mejor”.