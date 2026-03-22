domingo 22 de marzo de 2026 - Edición Nº4383

Interés general | 17 mar 2026

Rúbrica global

CEAMSE adhirió al pacto de sostenibilidad más grande mundo

Se trata del convocado por Naciones Unidas a todas las empresas del planeta. La Sociedad del Estado local hizo foco en “el respeto por los derechos fundamentales”.

Entidad presidida por Claudio Tapia.
TAGS: AMBIENTE, CEAMSE, NACIONES UNIDAS

En el marco de la actual gestión presidida por Claudio Tapia, la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) adhirió al pacto de sostenibilidad más grande del mundo, convocado por Naciones Unidas a todas las empresas del planeta.

“En su planificación estratégica y en la gestión de sus operaciones, CEAMSE reafirma su compromiso con el Pacto y con los diez Compromisos que la orientan”, expusieron.

Del mismo modo, dieron cuenta que la CEAMSE “promueve una administración basada en la sostenibilidad, la transparencia y el respeto por los derechos fundamentales”.

“Los objetivos de su accionar en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos estan basados en el desarrollo sostenible, la economía circular, la inclusión de las comunidades vulnerables, la educación ambiental y el fortalecimiento institucional”, prosiguió.

Vale mencionar que a partir del compromiso de CEAMSE, profundizado desde el 2025, se presentó la Comunicación de Involucramiento al llamado de las Naciones Unidas, “en la convicción que con la constante innovación y avance tecnológico podemos colaborar para construir un mundo mejor”.

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