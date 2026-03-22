domingo 22 de marzo de 2026 - Edición Nº4383

Política | 17 mar 2026

Casa Rosada

El Gobierno anunció nuevo paquete de leyes: endurecimiento de penas y expropiaciones

La varias veces anticipada reforma política finalmente no será de la partida. Se incluyen normativas sobre la propiedad privada y modificación del Código Penal.

Primera plana gubernamental.
TAGS: LA LIBERTAD AVANZA, MANUEL ADORNI, CODIGO PENAL

Tras una nueva reunión e la mesa política del Gobierno, el jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció los nuevos proyectos que impulsará la administración libertaria, paquete que no incluye a la tan mentada reforma política.

“El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido la conformación del nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso nacional”, introdujo el ministro coordinador y enumeró: “modificación del Código Penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas”.

“Leyes sobre propiedad privada: la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana”, sumó.

Además, Adorni precisó que “se avanzará con la ley de glaciares, la modificación de la ley de discapacidad y la ley de financiamiento universitario para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal”.

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