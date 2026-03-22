El Gobierno anunció nuevo paquete de leyes: endurecimiento de penas y expropiaciones

Tras una nueva reunión e la mesa política del Gobierno, el jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció los nuevos proyectos que impulsará la administración libertaria, paquete que no incluye a la tan mentada reforma política.

“El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido la conformación del nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso nacional”, introdujo el ministro coordinador y enumeró: “modificación del Código Penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas”.

El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido la conformación del nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso Nacional:



- Modificación del código penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas



- Leyes sobre propiedad privada: la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley… — Manuel Adorni (@madorni) March 17, 2026

“Leyes sobre propiedad privada: la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana”, sumó.

Además, Adorni precisó que “se avanzará con la ley de glaciares, la modificación de la ley de discapacidad y la ley de financiamiento universitario para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal”.