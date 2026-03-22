Otro portazo en el Gobierno: Renunció el titular de la ANSeS

Este martes se produjo un nuevo portazo en el Gobierno, tras confirmarse que el titular de la ANSeS, Fernando Bearzi, renunció a su cargo.

La renuncia de Bearzi fue presentada ante el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.

En tiempo exprés, el Gobierno definió a su reemplazante. Será Guillermo Arancibia, que venía trabajando dentro del organismo.

No hubo una causa oficial detallada respecto a la salida de Bearzi, pero trascendió que el portazo se dio en medio de una reestructuración interna, con cambios en la gestión del organismo y el reordenamiento de áreas clave.

Bearzi es el tercer titular que abandona el organismo previsional durante la gestión de Javier Milei.

Antes habían estado Osvaldo Giordano -desplazado por razones políticas- y Mariano de los Heros, depuesto echado tras hablar de reforma jubilatoria sin aval.