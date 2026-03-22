Política | 17 mar 2026
Salida
Otro portazo en el Gobierno: Renunció el titular de la ANSeS
Fernando Bearzi dejó su cargo en medio de una profunda reestructuración del organismo previsional. Es el tercer funcionario que para por el área durante la gestión de Milei. Está confirmado el nombre de su sucesor.
Este martes se produjo un nuevo portazo en el Gobierno, tras confirmarse que el titular de la ANSeS, Fernando Bearzi, renunció a su cargo.
La renuncia de Bearzi fue presentada ante el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.
En tiempo exprés, el Gobierno definió a su reemplazante. Será Guillermo Arancibia, que venía trabajando dentro del organismo.
No hubo una causa oficial detallada respecto a la salida de Bearzi, pero trascendió que el portazo se dio en medio de una reestructuración interna, con cambios en la gestión del organismo y el reordenamiento de áreas clave.
Bearzi es el tercer titular que abandona el organismo previsional durante la gestión de Javier Milei.
Antes habían estado Osvaldo Giordano -desplazado por razones políticas- y Mariano de los Heros, depuesto echado tras hablar de reforma jubilatoria sin aval.