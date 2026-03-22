La Provincia fue a la Corte por los fondos adeudados de Nación: “Más de $ 2,2 billones”

El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, el fiscal de Estado, Hernán Gómez; la titular del Instituto de Previsión Social, Mariana Moretti, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, asistieron este martes a una audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia en el marco de la demanda que la Provincia mantiene ante la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) por los fondos adeudados a la Provincia, que superan a la fecha los $ 2,2 billones.

Al concluir la reunión, el Ministro celebró la convocatoria a la audiencia y afirmó: “Gracias a este espacio de diálogo institucional que dispuso la Corte pudimos plantear el reclamo en relación a la deuda que el Gobierno nacional mantiene con nuestra Provincia por el sistema jubilatorio provincial, que ya supera los $ 2,2 billones. El Gobierno nacional se comprometió a trabajar en este reclamo y se fijó una nueva audiencia para el 21 de abril. Esperamos llegar a esa instancia con un reconocimiento de la deuda y un compromiso de solución para este incumplimiento por parte del Gobierno nacional”.

“Es importante recordar que el reclamo por los fondos adeudados por ANSES es apenas uno de los siete que tenemos contra Nación. Las deudas que el Gobierno nacional mantiene con las y los bonaerenses entre transferencias no automáticas y obras inconclusas totalizan los $ 15,6 billones, por lo que desde la Provincia hacemos un esfuerzo enorme para seguir sosteniendo las funciones básicas del Estado bonaerense. Desde la gestión del gobernador Axel Kicillof seguiremos insistiendo para que el Gobierno nacional cumpla con las obligaciones que tiene con nuestra Provincia y recuperar los recursos que pertenecen a las y los 17 millones de bonaerenses”, concluyó.

Cabe recordar que la Provincia de Buenos Aires inició otras seis demandas al Gobierno nacional, entre ellas, por el recorte de los fondos vinculados a la seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), al transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior) y a los salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente).

Estos reclamos se producen en un contexto de fuerte caída de la recaudación debido a la recesión que atraviesa nuestra Provincia y el país producto de las políticas económicas nacionales. Es necesario recordar, además, que la provincia de Buenos Aires se encuentra gravemente perjudicada por el régimen de coparticipación federal de impuestos, a través del cual a pesar de aportar el 38 % de la recaudación recibe sólo el 7 % del total de lo recaudado, mientras Nación concentra el 70 %.

En ese sentido, el recorte de transferencias obligatorias por parte del Gobierno Nacional representa un enorme perjuicio para las finanzas de la Provincia, y su capacidad de dar mejores servicios a los más de 17 millones de bonaerenses.