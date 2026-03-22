El presidente Javier Milei reafirmó este martes el “compromiso inquebrantable de la Argentina con el combate al flagelo del antisemitismo”, al encabezar el homenaje a las víctimas por el 34° aniversario del Atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires.

“Tanto en política interior como exterior tenemos un norte claro: la moral como política de Estado, y el virus del antisemitismo es el extremo opuesto de los principios que defendemos”, expresó el mandatario, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, entre otros funcionarios, dirigentes y representantes de la comunidad judía.

Milei remarcó que “el ataque dejó una herida imborrable en el suelo argentino y en la comunidad judía, ya que se atentó contra los cimientos morales de nuestra sociedad”, y ratificó que, en el contexto actual, “Israel es un aliado estratégico de nuestro país en la defensa de los valores de la libertad y en la lucha contra el terrorismo”.

🇮🇱 Javier Milei aseveró que “Argentina tiene un compromiso inquebrantable contra el antisemitismo”



💬 El Presidente brindó un discurso durante el homenaje a la víctimas, al cumplirse 34 años del atentado a la sede diplomática en Buenos Aires.



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Asimismo, sostuvo que “el terrorismo es una amenaza que exige decisión política, constancia institucional y un compromiso que no se agota en el tiempo”. En ese marco, destacó que la Argentina “impulsa nuevas herramientas jurídicas para avanzar en el juzgamiento de los responsables de estos crímenes, incluso cuando pretendan eludir la acción de la justicia”.

“Honramos a quienes perdieron la vida en estos atentados y acompañamos a sus familias, que durante más de tres décadas han sostenido con dignidad una búsqueda incansable de justicia”, concluyó el Presidente.

La ceremonia, en conmemoración del atentado, que causó 29 muertes y más de 250 heridos, se realizó en el lugar donde funcionaba la sede diplomática, en el barrio de Retiro, bajo el lema “La primera vez no se olvida”.