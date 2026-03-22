El calor extremo en el AMBA derivó en un feroz temporal de viento y lluvia, con árboles caídos, destrozos materiales y miles de usuarios sin luz.

El acumulado de lluvia en la zona metropolitana fue de entre 5 y 30 milímetros y la temperatura descendió drásticamente diez grados.

Sin embargo, el factor climático desencadenante fue el intenso viento, que provocó la caída de postes y la consecuente interrupción del servicio de luz.

💨 Feroz temporal en el AMBA: Intensas ráfagas de viento, destrozos y miles de usuarios sin luz



⛈️ Luego del calor insoportable, llegaron las lluvia pero el factor más complejo fueron las ráfagas de hasta 70 km/h.



😔 En Moreno se desplomó un supermercado mayorista. También se… pic.twitter.com/OIDx9Io8Jj — ANDigital (@ANDigitalOK) March 17, 2026

Alrededor de 40 mil hogares se vieron afectados por la falta de suministro eléctrico.

Ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora se registraron en la localidad de Moreno, donde se volaron techos y distintas construcciones terminaron destrozadas.

Una de ellas fue el desmoronamiento de un reconocido supermercado mayorista.

En La Plata también se hizo sentir el temporal, con árboles y decenas postes caídos en diferentes localidades.