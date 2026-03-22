El Gobierno elimina 900 mil planes sociales y los cambia por vouchers laborales

El Gobierno nacional confirmó en las últimas horas que el programa “Volver al Trabajo” dejará de existir en mayo y, de este modo, representará un cambio de fondo en la política social.

Se trata del esquema que había reemplazado al Potenciar Trabajo y que actualmente alcanza 900 mil beneficiarios en todo el país que cobraban $ 78 mil mensuales.

Según informó el Ministerio de Capital Humano, el último pago será en abril, y a partir del quinto mes del año no habrá más transferencias mensuales directas bajo este formato.

En la etapa venidera, el cobro estará condicionado a la asistencia y participación en cursos, y se priorizará la formación en oficios y tareas con salida laboral

De acuerdo a este nuevo esquema, el ingreso dejará de ser automático y pasará a depender del cumplimiento de requisitos.

Los beneficiarios fueron notificados del fin del programa a través de la app Mi Argentina. “Quienes manifiesten el interés de capacitarse, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral”, comunicó Capital Humano.