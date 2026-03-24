Movilización estatal a Trabajo para rechazar el intento de 1.600 despidos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y realizará una movilización a las 13 horas de este miércoles a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (ex Ministerio) en rechazo al intento de 1.600 despidos pretendido por el Gobierno nacional y la amenaza de cerrar las 43 delegaciones territoriales.

“Si estas cesantías masivas se producen, el Estado nacional terminará de retirar su presencia definitivamente de todas las provincias. Las delegaciones territoriales han cumplido hasta aquí un rol trascendental a la hora de gestionar tramitaciones, orientar a todas las partes de la relación laboral y promover el empleo”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

La protesta se realizará en la sede central de Avenida Alem 650 (CABA), donde se hará un abrazo simbólico al edificio.

“El Estado no admite un recorte más. En la mayoría de los organismos la planta funcional es menor a la exigida. Hasta aquí, con los despidos en el Estado la única que ha perdido es toda la comunidad porque se traducen en menos prestaciones y de menor calidad”, enfatizó el titular del nucleamiento gremial.

Asimismo, dio cuenta que “esta amenaza de llevar adelante un desguace de esta magnitud sólo se comprende bajo el objetivo de eliminar todo tipo de controles a las grandes patronales y seguir perjudicando a los trabajadores”.

“No vamos a permitir que un Gobierno probadamente corrupto nos eche como perros. Tiene que garantizarse la continuidad de todas las fuentes laborales”, completó.

El sindicato acusa que no se trata sólo de una nueva decisión de recorte y achique del Estado, sino que es una medida profundamente antifederal que, en caso de concretarse, tendrá su principal impacto en las provincias y los municipios.

Las agencias territoriales están distribuidas en todas las regiones del país para garantizar una amplia cobertura en materia de trabajo y empleo. Las principales tareas de las delegaciones están destinadas a habilitar bocas de trámites, con asistencia y orientación a trabajadores, empleadores, cooperativas, sindicatos y otros actores del ámbito laboral.

Ante esta situación, el sindicato rechaza la injerencia del Ministerio de Destrucción del Estado de Federico Sturzenegger y exige a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y al secretario de Trabajo, Julio Cordero, que garanticen la continuidad laboral de todos los trabajadores de nuestro organismo.