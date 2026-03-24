Fuerte operativo de saturación para reforzar la seguridad en el subte

Unos mil policías se instalaron este martes en estaciones y vagones, en el marco de un fuerte operativo de saturación.

Se trata de una medida de presencia policial intensiva para prevenir delitos y brindar más seguridad, especialmente en horarios de mayor circulación.

Este primer paso continúa con el plan estratégico diseñado por el Ministerio de Seguridad porteño. Todos los días habrá más de 300 agentes cubriendo las 90 estaciones, desde las 5.30 hasta la medianoche, con refuerzos.

“Reforzamos la seguridad en el subte como lo venimos haciendo en toda la Ciudad. Mantener el subte seguro, ordenado y prolijo, además de mejorar su tecnología, es parte de nuestro objetivo. Bajo tierra se mueven 800 mil personas por día y queremos que disfruten de esta Ciudad maravillosa”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien supervisó el operativo en la estación Diagonal Norte de la línea C.

Estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario del área, Maximiliano Piñeiro; y el presidente de SBASE, Javier Ibáñez.

Esto es más presencia, más control y foco en las horas clave cuando más gente viaja. Estas acciones se dan en un contexto de baja del delito cercana al 30 % en 2025, con mínimos históricos en robos y homicidios en la Ciudad desde que se cuenta con cifras oficiales.

“No vamos a retroceder un centímetro porque ésta es y seguirá siendo la Ciudad más ordenada para vivir en libertad. Queremos que la gente viaje cada vez más segura y con mayor tranquilidad. Para eso estamos reforzando la seguridad en el subte y también renovando las estaciones y cambiando los coches”, anexó Macri.

Megaoperativo de saturación en el subte.



Desplegamos 1.000 efectivos en simultáneo en todas las líneas para reforzar la seguridad.



Además, sumamos 300 policías que estarán todo el día, todos los días, en las 90 estaciones.



Ley y orden. pic.twitter.com/sadKPqjI3d — Jorge Macri (@jorgemacri) March 18, 2026

Mientras tanto, en el plano de las mejoras, ya se pusieron en valor 18 estaciones: Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (de la Línea A); Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Uruguay (B); San Martín (C); Plaza Italia, Agüero, Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (D), y Jujuy (E), junto con paradores del Premetro.

Tres siguen cerradas por obras: Piedras (A), Malabia (B) y Tribunales (D). El plan continuará en las estaciones Medrano y Gallardo (B), Lavalle e Independencia (C), y General Urquiza y Entre Ríos (E). También se encuentra en licitación la remodelación de Sáenz Peña, Alberti, Pasco (Línea A) y Dorrego (Línea B).

Y están en proceso de fabricación 174 coches para la renovación completa de la Línea B y 50 que se van a agregar para las líneas A y C. Y en licitación la obra de la Línea F.

Por último, el alcalde metropolitano sostuvo que “con decisión política y con el trabajo comprometido bajamos todos los delitos en la Ciudad y además ya recuperamos más de 600 propiedades que estaban usurpadas. Vamos a luchar sin descanso, siempre estaremos defendiendo a los porteños y a los ciudadanos de bien. La época del vale todo se terminó”.

