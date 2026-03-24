Discapacidad: continúa el cese de actividades por falta de pagos

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, junto a sus organizaciones miembro, volvió a denunciar la crítica situación que atraviesa el sector.

Es que a la fecha, el ministro de Salud, Mario Lugones, “no ha brindado soluciones frente a la deuda sostenida en el pago de prestaciones”.

En particular, dieron cuenta que “el programa Incluir Salud continúa con demoras de varios meses en la tramitación de pagos que no se concretan, generando una creciente incertidumbre en todo el sistema”.

“Esta situación impacta directamente en la continuidad de los servicios y pone en riesgo la atención de las personas con discapacidad, cuyos derechos se ven vulnerados por los incumplimientos del Estado”, enfatizaron.

Ante la ausencia de respuestas, el Foro y sus organizaciones convocaron a un nuevo cese de actividades los días miércoles 18 y jueves, en continuidad con la medida iniciada el viernes 13.

El cese implica la suspensión de actividades por parte de prestadores de todo el país -escuelas, centros de día, centros terapéuticos y transportistas- en reclamo por el pago inmediato de las prestaciones adeudadas por parte de PAMI, Incluir Salud y Beneficiarios de PAMI, pensionados no contributivos dependientes del Ministerio de Salud.

“Desde el Foro Permanente reiteramos la urgencia de una respuesta concreta por parte del Gobierno nacional que garantice la continuidad de las prestaciones y el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad”, cerraron.