Berni advirtió por los “estragos” que causa la interna en el peronismo

El senador provincial de Unión por la Patria, Sergio Berni, se pronunció “soldado” de Cristina Fernández de Kirchner, reconoció la figura de Axel Kicillof y no ocultó su desencanto por la interna peronista a mitad de camino.

“El peronismo estaba saliendo de ese estrés postraumático que nos dejó Alberto Fernández, que lo dejó al peronismo en un estado de shock, y en el medio surgió esta interna a mi criterio ridícula que lo peor que le pasó es que se cortó al medio del camino”, puntualizó.

ALBERTO FERNÁNDEZ Y SU GOBIERNO DEJOARON AL PERONISMO EN TERAPIA INTENSIVA pic.twitter.com/ncSWsfBZhI — Hay Algo Ahí (@estoeshaa) March 18, 2026

En este sentido, evaluó que “hubiera sido bueno que fuéramos a una interna: el sector de Axel, el sector de Cristina, el sector que hubiera querido competir, pero que compitan y que expliciten lo que quieren para el peronismo y de ahí salir a un proyecto común”.

Tras marcar su respaldo a la titular del PJ nacional, consideró de todos modos que Kicillof “es un gran candidato, va a ser presidente de la Nación, pero tiene que fortalecer su liderazgo en la provincia de Buenos Aires, porque esta interna está haciendo estragos en la provincia de Buenos Aires, aparecieron muchos factores que no son del peronismo, que vienen del FREPASO inclusive”.

"En una interna entre Áxel y CFK yo me quedo con Cristina" pic.twitter.com/BAlQoHhhZq — BLENDER (@estoesblender) March 18, 2026

“El peronismo hoy hace negocio no mostrando las cartas ¿Cuál es la forma de mostrar las cartas? Vamos a una interna”, reiteró Berni en declaraciones a Blender.

Acto seguido, manifestó que “los peronistas sabemos que el que gana conduce y el que pierde acompaña, pero cuando no hay internas, el que gana en esa especulación no conduce y el que pierde no acompaña”.

“Axel es un gran candidato que tiene que conducir el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y tiene que concentrar el poder en la provincia de Buenos Aires y alinear a toda esa tropa de librepensadores que están haciendo su propio partido a costa de destruir lo que queda del peronismo”, enfatizó.

Por otra parte, manifestó que “uno de los problemas que tuvo el peronismo es que dos de los últimos candidatos no vienen del peronismo, llegaron desde afuera del peronismo. Sergio Massa es Frente Renovador y Alberto Fernández también”.

“No olvidemos que Alberto Fernández cuando asumió dijo: ‘Me siento más cerca de la cultura hippie que de las 20 verdaderas peronistas’. A confesión de parte, relevo de pruebas. Lo que sé es que Axel Kicillof es un gran candidato”, sentenció el rector del Instituto Universitario Policial Juan Vucetich.