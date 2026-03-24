El aprendizaje digital como red de contención frente a la ludopatía juvenil

Por Federico Aragona (*)

El Día Internacional del Aprendizaje Digital, impulsado por la UNESCO cada 19 de marzo, es una oportunidad para redefinir el vínculo entre las nuevas generaciones y los entornos virtuales. En un escenario global donde la conectividad es omnipresente, casi un tercio de la sociedad convive con personas afectadas por la ludopatía. Esta problemática tiene una incidencia alarmante en adolescentes de entre 12 y 16 años, quienes encuentran en las plataformas de apuestas online un ecosistema diseñado para la captación constante.

En este contexto donde los chicos están expuestos a las adicciones y aún no se legalizaron normativas a nivel federal de prevención y contención en casos de ludopatía, la formación en entornos virtuales ya no puede limitarse a la alfabetización digital básica. También debe incorporar la autoprotección y la ética tecnológica como ejes centrales de su estructura.

Las aplicaciones de azar operan bajo estéticas de entretenimiento que seducen a los menores mediante bonos de bienvenida y promociones rimbombantes. Estas interfaces utilizan mecánicas de gamificación -es decir, el mismo diseño que tienen los videojuegos- que desdibujan la frontera entre el juego recreativo y la apuesta financiera, generando una escalada de casos que preocupa a docentes, familias y profesionales de la salud por igual. Desde la perspectiva del sector tecnológico, la respuesta tiene que darse por el lado de la integración de criterios técnicos y pedagógicos.

Por otro lado, el aprendizaje virtual efectivo demanda que las instituciones escolares asuman un papel esencial en la prevención. Esto implica el despliegue de programas educativos dinámicos capaces de enseñar a los estudiantes a identificar los algoritmos de persuasión y los signos tempranos de la adicción. Un ambiente de vigilancia activa en el aula, basado en talleres prácticos y materiales diseñados específicamente para el lenguaje adolescente, puede allanar el terreno para que el estudiante se sienta respaldado. Así, la escuela funciona aquí como un espacio de prevención primaria donde el conocimiento técnico se transforma en una herramienta de pensamiento crítico.

Esta formación académica se fortalece con el uso estratégico de soluciones de seguridad en el hogar. La implementación de software de control parental constituye una pieza fundamental para restringir el acceso a sitios de azar, permitiendo simultáneamente el aprovechamiento de recursos educativos y redes sociales de manera segura.

Aquí se da la articulación entre familias y escuelas: dichos programas generan informes de actividad que sirven como base para que los adultos responsables supervisen el comportamiento digital de sus hijos sin recurrir a una invasión directa de la privacidad. La tecnología, en este sentido, actúa como un aliado de la supervisión parental, facilitando una observación basada en datos y no solo en la intuición.

Un factor determinante en la actual crisis de ludopatía juvenil es la facilidad transaccional que ofrecen los sistemas de pago modernos. Los perfiles de juego se gestionan mediante depósitos inmediatos desde cuentas bancarias o billeteras virtuales, lo que vuelve indispensable el seguimiento de los movimientos financieros como una señal de alerta temprana.

El flujo de dinero digital es, muchas veces, el primer rastro de un problema mayor. Detectar comportamientos específicos, como que los chicos pasen mucho tiempo solos con sus celulares y sin supervisión además de alteraciones súbitas en el estado de ánimo (enojo, ansiedad y sonambulismo), permite intervenir antes de que el hábito se consolide como una patología.

A esto se suma la responsabilidad de las propias plataformas de apuestas. Es fundamental que las empresas refuercen sus controles de edad durante el registro, exigiendo verificaciones rigurosas de identidad. La implementación de tecnología de punta, como la inteligencia artificial para detectar y bloquear cuentas que puedan estar siendo operadas por menores, debe ser un estándar innegociable en la industria. Como especialistas en tecnología, entendemos que la innovación debe estar siempre al servicio de la seguridad del usuario más vulnerable.

La articulación de una comunicación honesta sobre los riesgos del juego, el uso de herramientas de bloqueo y una vigilancia activa sobre los activos digitales es una solución inmediata al problema de la ludopatía. Pero no es suficiente si no se trabaja en conjunto con los organismos estatales encargados de enfrentar estas adicciones.

Solo mediante este compromiso alcanzaremos la seguridad suficiente para decir que logramos cerrar la puerta a consumos problemáticos que ponen en juego el bienestar y el futuro de los jóvenes.



(*) Especialista en tecnología y Director de ventas de F5 para Latinoamérica