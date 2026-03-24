La doctrina de LLA, según Maslatón: “Ser ladrón” y “compartir el fruto de los robos”

El abogado libertal ortodoxo y exdirigente de La Libertad Avanza, Carlos Maslatón, reiteró críticas al cariz expulsivo del partido gobernante y volvió a advertir por la “corrupción” imperante en la Casa Rosada.

En este sentido, deslizó que Javier y Karina Milei “fueron expulsando sistemáticamente de La Libertad Avanza, desde 2022, a todos aquellos militantes primero y funcionarios después que cumplían alguna de estas dos condiciones: 1) no les servían para traer negocios y robar”.

Fueron expulsando sistemáticamente de La Libertad Avanza, desde 2022, a todos aquellos militantes primero y funcionarios después que cumplían alguna de estas dos condiciones: 1) no les servían para traer negocios y robar; 2) profesaban ideología liberal clara y, por ello,… pic.twitter.com/lh57Vp8mBB — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) March 17, 2026

Y “2) profesaban ideología liberal clara y, por ello, constituían un freno para ejecutar políticas desde el gobierno destinadas a cobrar sobornos, frustrando así los planes de enriquecimiento extremo con los cuales iniciaron la actividad política y llegaron al poder”, completó a través de un posteo en redes sociales.

Asimismo, el exconcejal porteño dio cuenta que “Milei y su hermana se inscriben en la sucesión de gobernantes latinoamericanos que, en nombre presunto de la libertad, organizan sistemas de corrupción como eje central de sus gobiernos, siendo ejemplos en este sentido (Fernando) Collor de Mello y (Alberto) Fujimori, en Brasil y en Perú”.

Sí, claro que sí, las claves para ascender con Milei y con su Hermana eran dos; 1) ser un ladrón; 2) compartir el fruto de los robos con Milei y su Hermana a cambio de que estos dos liberaran zonas para afanar. pic.twitter.com/CRu5zpVdKs — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) March 18, 2026

“Las claves para ascender con Milei y con su hermana eran dos; 1) ser un ladrón; 2) compartir el fruto de los robos con Milei y su hermana a cambio de que estos dos liberaran zonas para afanar”, remató el letrado.