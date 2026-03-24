Guía completa para viajar al Mundial 2026 en Norteamérica

La emoción por el próximo torneo de fútbol más importante del planeta ya se siente en el aire y millones de fanáticos están comenzando a planificar su aventura hacia el norte del continente.

Para aquellos que disfrutan analizando las probabilidades y estudiando a los equipos en una casa de apuestas Paripesa, la preparación logística para asistir a los estadios requiere el mismo nivel de detalle, análisis y anticipación estratégica.

Este evento será histórico por su organización tripartita entre Estados Unidos, México y Canadá, lo cual demanda una hoja de ruta clara para quienes desean vivir la experiencia en vivo sin contratiempos de última hora.

Documentación necesaria para el ingreso a los países anfitriones

El primer paso y el más crítico para cualquier viajero es asegurar la documentación legal mucho antes de comprar un boleto de avión. La Copa Mundial de la FIFA 2026 presenta un desafío único al tener tres naciones anfitrionas con políticas migratorias muy distintas entre sí. Los ciudadanos peruanos deben prestar especial atención a los tiempos de procesamiento consular que actualmente pueden demorar varios meses o incluso años en ciertos casos.

Para ingresar a territorio estadounidense es indispensable contar con la visa de turista tipo B1/B2 vigente. Si tu documento está por vencer, la renovación debe ser tu prioridad absoluta antes de reservar cualquier hotel.

Por otro lado, Canadá ha flexibilizado algunos requisitos para ciertos viajeros, pero la mayoría necesitará tramitar un visado de visitante o una autorización electrónica conocida como eTA si cumplen con condiciones específicas previas.

México, que históricamente era accesible sin visa para peruanos, ha modificado sus normas recientemente y ahora exige visa a los ciudadanos del Perú, salvo que cuenten con una visa vigente de Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido o el espacio Schengen.

El pasaporte biométrico debe tener una validez mínima de seis meses posteriores a la fecha programada de retorno. Muchos viajeros cometen el error de viajar con un pasaporte que vence pocas semanas después del torneo, lo cual es motivo suficiente para que las aerolíneas denieguen el embarque en el Aeropuerto Jorge Chávez de Lima.

Presupuesto de viaje y gestión financiera

Asistir a un evento de esta magnitud implica una inversión considerable que va más allá de los tickets del partido. Un presupuesto de viaje realista debe contemplar no solo los vuelos y el hospedaje, sino también el costo de vida en ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Toronto, donde los precios de alimentación y transporte son elevados. Es vital considerar el tipo de cambio y llevar tarjetas de crédito habilitadas para uso en el extranjero.

A continuación detallamos los pasos esenciales para organizar tus finanzas antes de partir.

Calcula el costo total de los vuelos multidestino si planeas seguir a tu selección por diferentes sedes, ya que las distancias en Norteamérica son continentales y requieren conexiones aéreas internas costosas. Abre una cuenta en dólares o utiliza tarjetas digitales globales que ofrezcan mejores tasas de conversión que los bancos tradicionales para evitar pérdidas significativas en el tipo de cambio. Reserva el alojamiento en Norteamérica con al menos un año de anticipación, buscando opciones con cancelación gratuita por si tu equipo no juega en esa ciudad específica. Destina un fondo de emergencia de al menos el 20 % del total del viaje para imprevistos médicos o logísticos, dado que la sanidad en estos países tiene costos prohibitivos para los extranjeros sin seguro. Considera adquirir pases de transporte público semanales en las ciudades grandes para reducir gastos en taxis o servicios de movilidad por aplicación.

Estrategia para la compra de entradas

La demanda por ver a las mejores selecciones del mundo superará ampliamente la oferta disponible. El costo de entradas para el mundial variará significativamente dependiendo de la fase del torneo y la ubicación del asiento en el estadio. La FIFA suele implementar un sistema de sorteo para la primera fase de ventas, seguido de una etapa de venta por orden de llegada que requiere rapidez y una buena conexión a internet.

Es fundamental registrarse en el portal oficial de la FIFA con meses de antelación para recibir las notificaciones de apertura de venta. Los revendedores no oficiales suelen ofrecer precios exorbitantes y boletos falsos, por lo que la única vía segura es el canal oficial. Además de los partidos, existirá la opción de adquirir paquetes de hospitalidad que incluyen acceso privilegiado y servicios de catering, aunque su precio es considerablemente mayor.

Comparativa de las sedes del torneo

Las ciudades anfitrionas han sido seleccionadas por su infraestructura moderna y capacidad hotelera. Sin embargo, cada país ofrece condiciones muy diferentes para el turista latinoamericano. Conocer estas diferencias te ayudará a elegir mejor tu base de operaciones durante el torneo.

El calendario de partidos se distribuirá por regiones para minimizar los viajes largos en la fase de grupos, pero las fases finales podrían requerir desplazamientos de costa a costa.

Logística de vuelos y alojamiento

Conseguir vuelos internacionales a buen precio dependerá de la flexibilidad de tus fechas. Volar días antes de la inauguración o quedarse unos días después de la final puede ahorrarte cientos de dólares. Es recomendable buscar rutas alternativas llegando a ciudades secundarias cercanas a las sedes y luego moverse en tren o autobús. Por ejemplo, si vas a ver un partido en Filadelfia, podría ser más barato volar a Washington D.C. o Baltimore.

Para el hospedaje, las opciones van desde hoteles de lujo hasta hostales y apartamentos de alquiler temporal. Las sedes del mundial en Estados Unidos suelen tener zonas hoteleras muy marcadas, pero alejarse del centro de la ciudad puede ser una estrategia inteligente si alquilas un auto. En cambio, en ciudades con buen metro como Nueva York o Ciudad de México, es mejor priorizar la cercanía a una estación de transporte.

Preparativos finales desde Perú

Antes de salir de casa, hay una serie de elementos que no puedes olvidar para garantizar tu seguridad y comodidad. Los requisitos para ingresar a Estados Unidos son estrictos en cuanto a lo que puedes llevar en tu equipaje, especialmente alimentos y productos agrícolas.

Sigue esta lista de verificación para tus últimos días en Perú.

Contrata un seguro de viaje con cobertura amplia que incluya repatriación sanitaria y gastos por cancelación de vuelo, ya que es un requisito implícito para evitar deudas millonarias en caso de accidente. Verifica que tus tarjetas de débito y crédito estén desbloqueadas para compras internacionales y aumenta temporalmente tus límites diarios de transacción. Imprime copias físicas de todas tus reservas de hotel, vuelos y entradas a los partidos, además de guardar copias digitales en la nube por si pierdes tu teléfono. Prepara un botiquín básico con medicamentos de venta libre, ya que conseguir ciertas medicinas en el extranjero puede requerir receta médica local costosa. Revisa el clima de las ciudades que visitarás, pues junio y julio pueden ser extremadamente calurosos en el sur de EE. UU. y México, pero frescos en algunas zonas de Canadá.

Experiencia en los Fan Fest

Si no logras conseguir entradas para todos los partidos que deseas, los Fan fest son la mejor alternativa para vivir la atmósfera mundialista. Estos espacios oficiales ubicados en parques o plazas emblemáticas cuentan con pantallas gigantes, música en vivo, venta de comida y actividades culturales. El ambiente que se vive aquí es muchas veces comparable al del estadio, con la ventaja de ser generalmente gratuitos o de muy bajo costo.

Es el lugar ideal para interactuar con hinchas de otras nacionalidades y disfrutar de la fiesta global del fútbol. Cada ciudad sede tendrá su propio recinto designado con seguridad y servicios garantizados. Recuerda llegar temprano porque el aforo suele completarse rápidamente durante los partidos de las selecciones más populares o en las fases decisivas del torneo.

La planificación meticulosa es la clave para disfrutar de este evento único. Desde asegurar tu visa hasta estudiar las rutas de transporte, cada detalle cuenta para que tu única preocupación sea alentar a tu equipo. Nos vemos en Norteamérica para celebrar la pasión que une al mundo.

FAQ

¿Cuándo salen a la venta las entradas para el mundial?

La FIFA generalmente inicia el proceso de venta de entradas aproximadamente un año antes del torneo, por lo que se espera que las primeras fases de solicitud comiencen a finales de 2025 o principios de 2026. Es importante estar registrado en el sitio oficial para recibir las alertas.

¿Es obligatorio tener visa para las tres sedes si soy peruano?

Sí, actualmente los ciudadanos de Perú necesitan visa para ingresar a Estados Unidos y México, mientras que para Canadá requieren visa o una eTA si poseen visa americana vigente o tuvieron visa canadiense en la última década. Las normativas pueden cambiar, así que se recomienda verificar fuentes oficiales.

¿Cuánto dinero necesito para viajar al mundial desde Sudamérica?

El costo es variable según el nivel de comodidad, pero un presupuesto base conservador para una estancia de 10 a 14 días, incluyendo vuelos, entradas, alojamiento modesto y comidas, podría rondar entre los 4000 y 6000 dólares americanos por persona.

¿Se puede viajar en auto entre las sedes de los tres países?

Aunque es físicamente posible cruzar las fronteras terrestres en auto, las distancias son enormes y los trámites de cruce con vehículo alquilado pueden ser complejos y costosos. Lo más eficiente para moverse entre países o sedes lejanas es el avión.