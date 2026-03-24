Cucarda para la vapuleada UCR: tiene al intendente con mejor imagen del interior bonaerense

La consultora CB Global Data presentó los datos del relevamiento de intendentes del interior bonaerense en febrero, destacándose la performance de dos radicales, Miguel Lunghi (Tandil) y José Luis Salomón (Saladillo), paradojalmente en uno de los peores momentos históricos del centenario partido.

Los tres intendentes de la Segunda Sección electoral con mejor diferencial de imagen a nivel seccional son Ricardo Alessandro (Salto), quien se ubica en el primer lugar con un diferencial de +8,2 puntos porcentuales; seguido por Santiago Passaglia (San Nicolás), con +7,7 puntos; y en tercer lugar Luis Mariano Martín (Exaltación de la Cruz), con un saldo positivo de +6,4 puntos.

En el otro extremo del ranking se encuentran los intendentes con peor diferencial de imagen positiva en la sección. En último lugar aparece Esteban Sanzio (Baradero), con un diferencial de -7,9 puntos porcentuales; seguido por Mauro Poletti (Ramallo), con -6,5 puntos; y Javier Martínez (Pergamino), con -4,8 puntos.

Los tres intendentes de la Cuarta Sección electoral mejor posicionados este mes según el diferencial de imagen a nivel seccional son Jorge Gaute (Alberti), quien lidera el ranking con un diferencial de +21 puntos porcentuales; seguido por Darío Golía (Chacabuco), con +19,9 puntos; y en tercer lugar Juan Alberto Martínez (Rivadavia), con un saldo positivo de +18,7 puntos.

En el otro extremo del ranking se ubican los intendentes con peor diferencial de imagen en la sección. En último lugar aparece Pablo Javier Zurro (Pehuajó), con un diferencial de -10,4 puntos porcentuales; seguido por María José Gentile (Nueve de Julio), con -9,8 puntos; y Juan Fiorini (Junín), con -7,3 puntos.

Los tres intendentes de la Quinta Sección electoral mejor posicionados este mes según su diferencial de imagen a nivel seccional son Miguel Lunghi (Tandil), quien encabeza el ranking con un diferencial de +17,9 puntos porcentuales; seguido por Miguel Gargaglione (San Cayetano), con +17,5 puntos; y en tercer lugar Sebastián Walker (Pila), con un saldo positivo de +17,2 puntos.

En el otro extremo del ranking se ubican los intendentes con peor diferencial de imagen en la sección. En último lugar aparece Javier Gastón (Chascomús), con un diferencial de -7,5 puntos porcentuales; seguido por Carlos Rocha (General Guido), con -5,4 puntos; y Agustín Neme (General Pueyrredón), con -5,2 puntos.

Los tres intendentes de la Sexta mejor posicionados este mes según el diferencial de imagen a nivel seccional son Pablo Gárate (Tres Arroyos), quien encabeza el ranking con un diferencial de +7,9 puntos porcentuales; seguido por Lisandro Matzkin (Coronel Pringles), con +6,3 puntos; y en tercer lugar Juan Carlos Chalde (Coronel Dorrego), con un saldo positivo de +5,9 puntos.

En el otro extremo del ranking se ubican los intendentes con peor diferencial de imagen en la sección. En último lugar aparece Ricardo Moccero (Coronel Suárez), con un diferencial de -12,5 puntos porcentuales; seguido por Julio Marini (Benito Juárez), con -11,4 puntos; y Federico Susbielles (Bahía Blanca), con -6,6 puntos.

Los tres alcaldes de la Séptima Sección Electoral mejor posicionados este mes según el diferencial de imagen a nivel seccional son José Luis Salomón (Saladillo), quien encabeza el ranking con un diferencial de +21,8 puntos porcentuales; seguido por Gustavo Rodolfo Cocconi (Tapalqué), con +20,6 puntos; y en tercer lugar Maximiliano Wesner (Olavarría), con un saldo positivo de +19,0 puntos.

En el otro extremo del ranking se ubican los intendentes con peor diferencial de imagen en la sección. En último lugar aparece Nelson Sombra (Azul), con un diferencial de -6,6 puntos porcentuales; seguido por Ramón José Capra (General Alvear), con -2,6 puntos; y Maximiliano Sciaini (Roque Pérez), con +0,4 puntos.

