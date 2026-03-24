El Hospital Alemán obtiene máxima acreditación académica internacional

El Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires fue acreditado como Hospital Académico de Salud (Academic Medical Center – AMC) por la Joint Commission International (JCI), la organización más reconocida a nivel mundial en estándares de calidad, seguridad del paciente y gestión sanitaria.

Esta acreditación representa la máxima categoría que otorga la JCI a nivel global, y reconoce a la institución no solo por la calidad de su atención, sino también por su fuerte impronta académica, docente y de investigación.

Ser acreditado como Centro Académico de Salud identifica al Hospital Alemán en la región y en el mundo como una institución que combina atención sanitaria de alta complejidad con: formación de profesionales de grado y posgrado (médicos, enfermeros, bioquímicos y otros equipos de salud); desarrollo de investigación clínica y experimental con alto rigor científico y funcionamiento de comités de ética independientes y procesos formales de generación de conocimiento.

Según se destacó, ésta es una extensión de la acreditación institucional ya obtenida, enfocada específicamente en dos grandes grupos de estándares: docencia e investigación. Estos aspectos fueron inicialmente observados durante las auditorías previas de JCI, cuyos evaluadores sugirieron al Hospital Alemán avanzar hacia esta categoría superior antes de la reacreditación prevista para 2028.

“El carácter académico-docente del Hospital Alemán otorga un sello de excelencia internacional, alineado con los mejores hospitales del mundo. Son pocos los centros que alcanzan esta distinción, ya que se requieren extensos requisitos en formación profesional, investigación, liderazgo clínico y cultura organizacional orientada a la calidad y la seguridad”, detalló la dirección del centro asistencial.

El proceso de acreditación está diseñado para promover una cultura institucional de mejora continua, que impacta directamente en: “mayor confianza del público en la seguridad y calidad de la atención; entornos laborales más seguros y eficientes; participación activa de pacientes y familias en el proceso asistencial y sistemas abiertos de aprendizaje, reporte de eventos y liderazgo colaborativo”.

Las instituciones acreditadas por la JCI son reconocidas internacionalmente como organizaciones transparentes, que gestionan sus procesos con foco en la mitigación de riesgos y el aprendizaje a partir de la experiencia. El Hospital Alemán se integra así a un grupo de referentes con reconocimiento académico internacional.

“Esta acreditación como Centro Académico de Salud, formaliza y visibiliza lo que el Hospital Alemán desarrolla desde su fundación: una misión centrada en la excelencia médica, la formación profesional y la generación de conocimiento al servicio de la sociedad, y reafirma su compromiso permanente con sus prioridades institucionales: excelencia, seguridad del paciente y eficiencia”, completaron.