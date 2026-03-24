Telefónicos celebran su día a pura pertenencia y sorteos para afiliados

El 18 de marzo se conmemora el Día de las y los Trabajadores de las Telecomunicaciones, una fecha que remite directamente a la nacionalización de la Compañía Unión Telefónica en 1948.

Bajo la conducción del secretario general, Cristian Vander, SOEESIT La Plata (Sindicato de Obreros Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones) prepara un gran evento para este viernes 20, a las 19 horas, en su sede de la calle 48 N° 819.

La convocatoria destaca por su modalidad mixta, invitando a los trabajadores a participar tanto de forma presencial como desde sus hogares.

La celebración tiene como eje central una serie de sorteos para toda la familia, con premios que incluyen desde tecnología de última generación como televisores Smart, parlantes inalámbricos, y electrodomésticos para el hogar, hasta bicicletas y motos 110 cc.

Esta iniciativa busca retribuir el esfuerzo diario de los trabajadores especialistas en un contexto donde “la unidad sindical es la principal herramienta de defensa frente a los desafíos actuales del sector”.

El día de los trabajadores de la telecomunicaciones se celebra en conmemoración de la decisión soberana del primer gobierno de Juan Domingo Perón que no solo transformó el servicio en un bien estratégico para el país, sino que dignificó para siempre la labor de quienes, día a día, garantizan la conectividad de los argentinos.

En este marco, el sindicato local SOEESIT La Plata ha lanzado una ambiciosa propuesta para celebrar junto a sus afiliados lo que denominan una “propuesta para estar juntos”, sin importar la distancia.

“En un contexto adverso para los trabajadores, decidimos devolver a los afiliados lo que aportan día a día en un momento para recuperar la alegría en comunidad y todos unidos”, señaló Vander.

Según informaron desde el gremio, el solo hecho de ser afiliado ya otorga una chance automática para ganar. Sin embargo, se busca incentivar la presencialidad en la sede de calle 48, por lo que quienes asistan físicamente al evento contarán con tres chances.

Además, la organización ha sumado una faceta digital interactiva: a través de una trivia en el sistema que utilizan para acceder a los beneficios , los afiliados pueden demostrar sus conocimientos sobre la historia y la actualidad del gremio para seguir sumando posibilidades de llevarse alguno de los premios.