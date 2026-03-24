La Ciudad lanzó créditos hipotecarios para la clase media

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció créditos hipotecarios para la primera vivienda de la clase media con una tasa de interés subvencionada por la Ciudad.

“Tener la casa propia, ese sueño que se fue postergando, va a dejar de ser una aspiración para convertirse en una realidad”, enfatizó el alcalde., acompañado por el presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje; el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo; y la legisladora Rocío Figueroa.

En este sentido, consignó que “durante mucho tiempo, los recursos del Instituto de Vivienda de la Ciudad se concentraron casi exclusivamente en villas y asentamientos. Esa política fracasó. Y además, generó una profunda injusticia. Porque mientras a unos pocos se les regalaron casas, miles de familias, parejas, jóvenes y personas que viven de su trabajo, mes a mes, priorizan el alquiler por sobre muchas otras cosas. Nosotros queremos terminar con esa injusticia”.

Saldamos una deuda histórica con la clase media.



Lanzamos nuevos créditos hipotecarios con los recursos que antes se usaban para regalar viviendas y locales en las villas.



Esto también es ordenar. pic.twitter.com/efU6KFkCvq — Jorge Macri (@jorgemacri) March 18, 2026

Jorge Macri sumó que otra fuente de financiamiento serán los dividendos del Banco Ciudad que, por la buena administración, hoy se reinvierten para fortalecer los créditos.

El crédito permite financiar hasta el 75 % del valor de venta de la vivienda y hasta un monto máximo de $ 100 millones. Y está destinado a unidades de hasta 80 metros cuadrados cubiertos: el valor del metro cuadrado no debe superar los US$ 2.800.

La cuota de entrada al crédito no va a superar el 25 % de los ingresos del hogar, para que sea una oportunidad de progreso y no una carga insostenible.

Como ejemplo, por cada $ 10 millones solicitados a un plazo de 20 años, la cuota inicial será de $ 80.600, requiriendo ingresos familiares mensuales desde los $ 322.000. Aquellos que busquen alcanzar el monto máximo de $ 100 millones, deberán acreditar ingresos desde $ 3.222.000, con una cuota inicial de $ 806.600.

Con esta medida, la gestión de Jorge Macri pone el foco en que el esfuerzo de la administración pública “se convierta en la llave para que miles de familias de clase media alcancen, finalmente, su primera vivienda”.

También cambia la forma de calificar: ahora los solicitantes pueden presentar hasta un garante para sumar capacidad crediticia. La línea está abierta tanto para empleados en relación de dependencia que cobren o migren su cuenta sueldo al Banco Ciudad, como para monotributistas y autónomos que contraten el Paquete Crecer de la entidad.

“El Banco Ciudad sigue consolidándose como el referente hipotecario del país”, afirmó Guillermo Laje, para luego dar cuenta que “nuestro objetivo junto al Gobierno de la Ciudad es colaborar con los numerosos proyectos de desarrollo familiar y personal en materia de acceso a la primera vivienda propia en la Ciudad, ofreciendo herramientas de financiamiento competitivas”.

Estos créditos ponen el foco en los sectores que necesitan financiamiento más accesible y de largo plazo, con cuotas similares o por debajo de las de un alquiler.

“Antes, la subvención se utilizaba para regalar viviendas en las villas. Ahora, para que más porteños puedan acceder a un crédito. Así, reparamos esa deuda histórica con esa clase media porteña que es el motor de esta Ciudad. Que no pide privilegios, que cumple las reglas, paga sus impuestos y nunca deja de empujar para salir adelante. Hoy le quiero decir a esa clase media que el esfuerzo y el trabajo vuelven a tener recompensa”, agregó Jorge Macri.

A partir de ahora los fondos del Instituto de Vivienda que eran destinados a las villas van a dirigirse exclusivamente a financiar los créditos. Mientras hoy en el mercado la tasa está alrededor del 9,5 %, en la Ciudad será 7,5 % + UVAs: el Gobierno porteño subvenciona 2 puntos para que miles de familias puedan dar el paso.

Nuevos créditos hipotecarios en la Ciudad para primera vivienda.



¿Quiénes pueden aplicar?

- Personas con cuenta sueldo en Banco Ciudad.

- Monotributistas o autónomos que contraten Paquete Crecer.



Condiciones:

- Monto: hasta $100 millones

- Plazo: hasta 20 años

- Tasa: 7,5% +… pic.twitter.com/RRxXb1niC8 — Rocío Figueroa (@rochifigueroa) March 18, 2026

“Al mismo tiempo, vamos a concesionar nuestros medios públicos de comunicación y redirigir esos recursos con el mismo objetivo”, agregó el mandatario porteño.

A esta nueva línea se suman las opciones vigentes para la zona sur y el microcentro (con tasas del 8,5 %) y para el resto de la Ciudad (al 9,5 %), además de financiamiento directo para desarrolladores y compras desde el pozo.

“Queremos que muchos de los que hoy alquilan, tengan el orgullo de decir en algún momento: esto es mío, esta es mi casa. Y que cada porteño vuelva a sentir que su esfuerzo de todos los días vuelve a valer la pena y sirve para salir adelante y progresar”, concluyó el titular del Ejecutivo de la Ciudad.