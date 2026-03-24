Con propuestas inéditas, llega la Feria Internacional de Artesanías

Con la llegada del otoño, la ciudad de Córdoba volverá a convertirse en punto de encuentro para el arte manual con la 43ª Feria Internacional de Artesanías, uno de los eventos culturales y turísticos más representativos de su agenda anual.

Del 28 de marzo al 5 de abril, el Complejo Ferial Córdoba recibirá a más de 500 expositores, en una edición marcada por la incorporación de nuevos artesanos y propuestas nunca antes presentadas al público.

Este año, el encuentro apuesta a una renovación generacional dentro del universo artesanal, con la llegada de una nueva camada de talentos que aportará miradas contemporáneas, técnicas innovadoras y piezas exclusivas que ampliarán el recorrido tradicional del evento.

“Después de más de cuatro décadas, la feria se consolidó como un símbolo cultural y turístico de Córdoba. En esta edición, que está completamente sold out, incorporamos nuevos talentos y propuestas originales, lo que permite que quienes visitan el evento siempre encuentren algo diferente”, destacó Ernesto Halac, director de Modus, empresa responsable de la organización.

Durante nueve jornadas, el predio se transformará en un gran paseo donde convivirán oficios tradicionales, creatividad contemporánea, diseño, sabores regionales y actividades para todo público.

Oficios que atraviesan generaciones

El encuentro reunirá a especialistas de distintas disciplinas que trabajan con materiales y técnicas muy diversas: cerámica, talabartería, vitrofusión, cestería, hierro forjado, filigrana, batik, mosaico, cuero, piedra, metal, tejidos, crochet, papel maché, asta y hueso, entre muchas otras.

Cada participante es seleccionado mediante un proceso de evaluación que garantiza la autenticidad y calidad de las piezas presentadas.

“Buscamos preservar los saberes tradicionales y al mismo tiempo abrir espacio a nuevas interpretaciones del trabajo manual. Este año se verán exploraciones originales en materiales y procesos creativos, producto del intercambio entre generaciones de creadores”, explicó la arquitecta Diana Cohen, integrante del jurado fiscalizador.

Además de la exhibición y comercialización, el evento funciona como un espacio de intercambio entre quienes se dedican a estos oficios, favoreciendo el surgimiento de nuevas ideas, colaboraciones y desarrollos técnicos.

Diseño, sabores y un paseo cultural

La propuesta se amplía con un sector dedicado al diseño urbano, donde más de 150 emprendedores exhibirán indumentaria, accesorios y objetos contemporáneos.

El recorrido también incluirá un área comercial con productos regionales, conservas, embutidos y textiles, además de un patio gastronómico con food trucks que ofrecerán distintas opciones culinarias, desde platos internacionales hasta cervezas artesanales y propuestas dulces.

De esta manera, la feria se convierte en un espacio que combina arte, identidad cultural, compras y entretenimiento, ideal para recorrer en familia o con amigos.

Información para visitantes

La Feria Internacional de Artesanías abrirá sus puertas del 28 de marzo al 5 de abril, entre las 15 y las 21 horas, en el Complejo Ferial Córdoba (primer fin de semana: $ 7000 | de lunes a miércoles: $ 5000 | de jueves a domingo: $ 10000).

Cabe mencionar que los menores de 10 años ingresan sin cargo, en tanto que el estacionamiento inferior es gratuito y el de la parte superior tiene un valor por vehículo de $ 10000 el día.