El ministro de Justicia de Kicillof pidió indultar a Cristina si el peronismo vuelve al poder

El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, se pronunció a favor del indulto a Cristina Fernández de Kirchner si el peronismo gana las elecciones en 2027 y vuelve al poder.

Al ser consultado por la situación judicial de la expresidenta y la condena con prisión domiciliaria que cumple en la Causa Vialidad, Mena fue contundente: “No tengo duda. Si me preguntas a mí, sí. Incluso en contra de lo que yo opine”.

“Cristina no quiere ningún indulto, eso te lo puedo asegurar. Ella quiere justicia, no quiere el perdón presidencial, que es el indulto”, aclaró, en declaraciones a Infobae.

De todos modos, reiteró: “Si a mí me preguntás, no tengo duda que si de mí depende, el día uno se la insulta a Cristina”.

La declaración de Mena se da en medio de la interna del peronismo, con el gobernador Axel Kicillof como uno de los actores protagónicos rumbo al 2027.

Hasta el momento, el mandatario provincial ha evitado opinar sobre un eventual indulto a CFK en caso de que el peronismo se imponga en las urnas.