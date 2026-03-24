Muestra sobre Francisco: “Servidor en Buenos Aires, servidor para el mundo”

La muestra fotográfica “Francisco: servidor en Buenos Aires, servidor para el mundo”, de Enrique Cangas, declarada de interés cultural por la Legislatura porteña, se exhibe desde el lunes 16 y hasta este viernes 20 de marzo en el Hall de Honor del edificio de ese organismo, ubicado en Perú 16.

De manera libre y gratuita, la muestra se podrá ver entre las 10 y las 17 horas de cada día.

El año pasado, la muestra de Cangas fue declarada de interés cultural por la Legislatura porteña, a partir de un proyecto de ley presentado por la legisladora Berenice Iañez.

“Se cumplieron 13 años desde que el papa Francisco fuera elegido como líder de la Iglesia Católica. Vamos a homenajearlo con la muestra fotográfica de Enrique Cangas declarada de interés cultural por la Legislatura. Necesitamos formarnos en el ejemplo de Francisco para construir el futuro que nuestra Patria merece”, expresó Iañez en sus redes sociales.

La colección de fotografías incluye imágenes icónicas y momentos espontáneos que resaltan la proximidad de Jorge Bergoglio con los sectores más vulnerables de la sociedad.

Paralelamente a la Legislatura, otra parte de la muestra se exhibirá también desde el lunes 16 en la Casa de la Provincia de Chascomús, en el marco de un recorrido que la exhibición emprenderá este año por varias casas del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

La obra ha recorrido hospitales, cárceles, escuelas y distintos organismos públicos y privados, alcanzando a miles de personas con un mensaje de esperanza y fe.

Además de su valor artístico, el trabajo de Cangas se considera un testimonio histórico fundamental sobre la identidad del argentino que se convirtió en líder mundial.

Según reseñó Prensa MAC, Cangas es un fotógrafo que ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional a registrar la vida de la Iglesia en Argentina. Como profesional de lo audiovisual y fotógrafo independiente en el ámbito religioso, ha colaborado con agencias de noticias, diarios y revistas, logrando consolidar un archivo fotográfico de gran valor testimonial que abarca más de dos décadas.

Su labor más destacada fue el seguimiento documental de Jorge Mario Bergoglio durante aproximadamente quince años en Buenos Aires, hasta su elección como pontífice en 2013, y continuó luego en viajes internacionales que el fotógrafo realizó al Vaticano, Brasil y Chile.

A partir de este extenso registro, Cangas –quien se define ante todo como un hombre de fe- creó la muestra fotográfica itinerante “Francisco: servidor en Buenos Aires, servidor para el mundo” y publicó el libro “De Padre Jorge a Papa Francisco: el camino de un pastor con olor a oveja”, de Gram Editora.

Su obra busca demostrar que los gestos de sencillez, humildad y cercanía que asombraron al mundo desde el Vaticano fueron una continuación directa de la tarea pastoral que Bergoglio ya realizaba en los barrios, hospitales y cárceles porteñas.

