El INDEC confirmó una abrupta suba de la desocupación

El INDEC informó este miércoles que la tasa de desocupación fue del 7,5 % en el cuarto trimestre del 2025.

El dato se enmarca en el informe del mercado de trabajo difundido por el organismo estadístico.

Según el relevamiento, hay 1,7 millones de personas que se encuentran disponibles para trabajar, buscan empleo pero no lo encuentran.

La cifra representa un abrupto salto, ya que la tasa de desempleo en el tercer trimestre del año pasado había sido del 6,6 %.

También se disparó en comparación al mismo período de 2024, cuando la tasa de desocupación se ubicó en el 6,4 %