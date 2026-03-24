Kicillof entregó 101 viviendas en Bahía Blanca y recordó las obras frenadas por Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de entrega de 101 viviendas para familias del municipio de Bahía Blanca, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y el intendente local, Federico Susbielles.

Además, con la presencia del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, recorrió los avances de las obras de refuncionalización del Canal Maldonado.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Pese a contar con el único Gobierno nacional de la historia que no ha construido ni una sola vivienda, en la provincia de Buenos Aires hacemos un gran esfuerzo para continuar con esta política pública que hoy le cambia la vida para siempre a 101 familias de Bahía Blanca”.

“Milei no solo no inició ninguna obra nueva, sino que además paralizó todas las viviendas que estaban en marcha: nosotros nos comprometemos a reactivarlas, porque detrás de cada una de ellas hay bonaerenses esperando y sueños postergados”, agregó.

“A un año de la tragedia climática que sufrió la ciudad, seguimos avanzando con obras estructurales históricas y muy costosas, como la ampliación del Canal Maldonado que va a triplicar su caudal o las obras de recambio de cañerías para solucionar el problema del agua”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Hacemos todo esto en el marco de una crisis económica nacional que golpea a todas las provincias, porque sabemos que los vecino no pueden esperar la mano invisible de un mercado que nunca llega para traer soluciones”.

Las casas forman parte de un proyecto de ampliación urbana que contempla un total de 145 unidades. Las viviendas fueron construidas en el barrio Cooperativa 15 de diciembre, mediante una inversión de $5.687 millones del programa Bonaerense II - Solidaridad con Entidades.

Por su parte, Batakis remarcó: “Esta jornada es el resultado de un Estado bonaerense que trabaja todos los días para mejorar la vida de su pueblo: hoy estas familias no solo reciben la llave de su casa, sino que conquistan el derecho de proyectar su futuro con mayor tranquilidad”.

Durante la jornada, Kicillof y Katopodis recorrieron la obra del puente de la calle Pampa Central, que con una inversión de $ 2.976 millones contempla la demolición del antiguo puente vehicular y su pasarela peatonal, y la construcción de la nueva infraestructura. Los trabajos forman parte del proyecto integral de refuncionalización del Canal Maldonado, que permitirá triplicar su caudal original para mejorar la seguridad hídrica en la zona y transformarlo en un corredor urbano.

“El Gobierno bonaerense estuvo presente en todos los momentos complejos de Bahía Blanca con inversión y compromiso, y eso se traduce en obras concretas: soluciones en materia de hábitat, de salud, de educación y trabajos hídricos que no hubieran sido posibles afrontarlos únicamente desde el municipio”, subrayó Susbielles y agregó: “Las obras de este Gobernador no se prometen: se planifican, se inician y se terminan”.

Asimismo, el Gobernador y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, recorrieron la Unidad Residencia para el abordaje de Consumos Problemáticos (URCP) en el Hospital Interzonal José Penna, y visitaron la sala de tomografía donde se encuentra el nuevo equipamiento entregado en diciembre. Tras una inversión de más de $ 35.000 millones, todos los servicios del hospital se encuentran en funcionamiento luego de la afectación que sufrió por la inundación en marzo de 2025.

Al respecto, Kicillof sostuvo: “Hemos hecho enormes inversiones para recuperar este hospital y hoy es un orgullo encontrarlo de esta manera: trabajamos en los laboratorios, en los quirófanos, entregamos un nuevo equipamiento y ahora estamos abriendo las puertas de esta residencia”. “A pesar de la discriminación del Gobierno nacional, tenemos el compromiso de trabajar codo a codo con el intendente Susbielles para que Bahía Blanca salga adelante”, concluyó.

Estuvieron presentes el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels; los directores provinciales del Organismo de Control de Energía Eléctrica provincial (OCEBA), Osvaldo Barcelona; y de Coordinación Interior Sur de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Gabriel Godoy; la senadora provincial Ayelén Durán; los intendentes de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño; de Monte Hermoso, Hernán Arranz; de Carmen de Patagones, Ricardo Marino; la intendenta de Tornquist, Estefanía Bordoni; el director del Hospital Interzonal José Penna, Jorge Moyano; y el presidente de la Cooperativa 15 de diciembre, Pablo López.