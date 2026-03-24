Sturzenegger llamó “mafia” al Consejo de Guías Turísticos y desde PBA lo cruzaron

La Subsecretaría de Turismo bonaerense, Soledad Martínez, salió a expresar su “más enérgico repudio” a recientes declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien calificó a los profesionales del turismo como “la mafia del Consejo de Guías Turísticos de la Provincia de Buenos Aires”.

“Estas expresiones resultan inaceptables, agraviantes y profundamente irrespetuosas hacia miles de trabajadores y trabajadoras que ejercen su profesión con honestidad, vocación y dedicación”, puntualizó a través de un comunicado la funcionaria de la administración de Axel Kicillof.

Al echar por tierra esta “estigmatización”, Martínez planteó quedaron “difama a profesionales matriculados que han cumplido con años de formación académica y capacitación continua” y además “desconoce el marco legal que regula la actividad y protege tanto a los trabajadores como

a los turistas”.

Del mismo modo, “descalifica a un sector que genera empleo genuino y aporta significativamente al desarrollo económico del país”, al tiempo que “utiliza un lenguaje violento e impropio de un funcionario público de alto rango”.

“Los guías de turismo, agentes de viajes, licenciados y técnicos en turismo no son delincuentes: son profesionales que con su trabajo promueven nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestros destinos ante el mundo”, disparó la subsecretaria.

Acto seguido, exigió “una rectificación pública y disculpas a todos los profesionales del sector injustamente difamados” y ratificó su “compromiso irrenunciable con la defensa de los trabajadores del turismo y sus legítimas incumbencias profesionales”.