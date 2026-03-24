Con ausencias de peso, Scaloni dio la última lista de convocados antes del Mundial

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer este miércoles la lista de jugadores convocados para enfrentar a Guatemala el 31 de marzo en La Bombonera.

Suspendida el partido por La Finalissimo contra España, la AFA debió organizar un amistoso de urgencia para aprovechar la ventana de la fecha FIFA, especialmente porque será el último cotejo antes de la Copa del Mundo.

Entre las sorpresas de la convocatoria, se encuentran los futbolistas Gabriel Rojas (Racing), Tomás Palacios (Estudiantes), Gianluca Prestianni (Benfica de Portugal) y Nicolás Paz (Como de Italia).

Se perderán el encuentro de despedida Lautaro Martínez y Lisandro Martínez por cuestiones físicas, mientras que Giovani Lo Celso y Franco Mastantuono, que venían siendo parte del plantel, fueron excluidos.

Con el capitán Lionel Messi a la cabeza, el resto de la nómina se completa con los habituales integrantes de la Selección, quienes tiene un pie adentro del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canada.

Cabe recordar que Argentina iniciará la defensa del título el 16 de junio cuando enfrente a Argelia en el debut mundialista. Luego enfrentará a Austria y Jordania por el Grupo J.