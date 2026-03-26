“No es una guerra ajena”: Bullrich defendió los dichos de Milei contra Irán

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza en el Congreso, Patricia Bullirch, respaldó al presidente Javier Milei luego de sus efusivas declaraciones contra Irán, en medio del conflicto bélico en Medio Oriente.

Al ratificar su alineamiento con Estados Unidos e Israel, Milei cargó contra “el terrorismo” de Irán, motivo por el cual lo acusaron de haber “cruzado una línea roja”.

En ese contexto, Bullrich se pronunció al respecto durante la sesión de este miércoles en la Cámara alta. “Han pasado muchas cosas con Irán en nuestro país”, advirtió, en referencia a los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA.

“Patricia Bullrich”



Por sus dichos sobre la guerra de Irán vs Israel.



“No nos estamos metiendo en una guerra ajena, estamos yendo contra alguien que atacó a la Argentina"

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“Esta guerra tiene raíces acá”, aseveró Bullrich, al hacer uso de una cuestión de privilegio.

En defensa del mandatario, indicó que “no estamos peleando contra algo abstracto”.

Y subrayó: “No nos estamos metiendo en una guerra ajena, estamos yendo contra alguien que atacó a la Argentina”.