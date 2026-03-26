Horror en Exaltación de la Cruz: Asesinan a una jubilada y el apuntado es su nieto de 17 años

Un horrendo hecho conmociona a Exaltación de la Cruz, una ciudad de 40 mil habitantes ubicada a poco menos de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires: Carmen Fermina Bogarín, una jubilada de 76 años de edad, fue asesinada y el principal apuntado es su nieto de apenas 17.

El cuerpo de la mujer fue hallado en su propia casa de la calle Alem al 400 de este pueblo del norte de la provincia de Buenos Aires, el martes 10 de marzo pasado, y fue personal policial de la Comisaría de Exaltación de la Cruz quienes ingresaron a la vivienda.

Pero el caso tomó trascendencia nacional por los resultados de la autopsia: el cadáver presentaba golpes, puñaladas –particularmente una en el cuello, que le perforó una arteria–, fracturas en maxilar inferior y muñecas, y signos de abuso sexual. De hecho, su ropa interior y pantalón fueron encontrados en el techo de la vivienda.

Lo que más llamó la atención de los investigadores es que las cerraduras de ingreso a la casa no estaban forzadas, y que solo faltaba algo de dinero en efectivo y su computadora personal.

Si bien en un primer momento se desestimó al chico, ya que dijo que estaba en su trabajo en el horario en que murió su abuela –12 horas antes de ser hallada, según la data de muerte informada por los peritos–, algo que sus compañeros confirmaron, en las últimas horas trascendió un video en el que se lo ve saliendo de la casa de su abuela con un morral.

Quien lleva adelante la investigación de este caso es la UFI Nº 1 de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Zárate-Campana, a cargo del fiscal Gustavo Ancurio, quien calificó la causa como “homicidio” y al momento solicitó la extracción de ADN al menor, pero no así su aprehensión.

El fiscal Ancurio busca cotejar ese material genético con la sangre hallada debajo de las uñas de la víctima, claro signo de defensa ante este tipo de ataques, ya que el joven poseía lesiones compatibles con arañazos.

Es importante resaltar que este chico padece graves problemas por consumo problemático de estupefacientes, y que ello le ha traído aparejado un intenso prontuario delictivo a causa de este flagelo que golpea duramente a la franja etaria juvenil-adolescente de nuestra Patria.