jueves 26 de marzo de 2026 - Edición Nº4387

Política | 18 mar 2026

De no creer

Un diputado compró un rifle por Mercado Libre y se lo enviaron al Congreso

El legislador del PRO, Javier Sánchez Wrba, adquirió un aire comprimido de manera online y, por un supuesto error, lo mandaron a su despacho. “No es un arma de fuego”, se justificó.

Javier Sánchez Wrba.
TAGS: DIPUTADOS, MERCADO LIBRE, RIFLE

Una insólito situación salió a la luz en las últimas horas, luego de que se revelara que un diputado nacional compró un rifle por Mercado Libre y se lo enviaron a su despacho en el Congreso.

La historia tiene como protagonista al legislador del PRO, Javier Sánchez Wrba, quien debió dar explicaciones ante la trascendencia que recobró el hecho.

“Parece que un diputado compró una escopeta por MELI y pidió que se la envíen a su oficina”, ironizó en redes sociales el legislador socialista Esteban Paulón.

A raíz del llamativo episodio, Sánchez Wrba le envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con el objetivo de explicar lo sucedido.

“Compré por Mercado Libre un aire comprimido de venta libre y uso recreativo, el cual por error fue enviado a mi despacho y no a mi domicilio”, matizó el diputado.

En la misiva, indicó que se trató del aire comprimido y “no de un arma de fuego”.

Por último, y para que “no existan malos entendidos”, Sánchez Wrba le hizo llegar la factura de la compra a Menem.

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