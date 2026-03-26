Un diputado compró un rifle por Mercado Libre y se lo enviaron al Congreso

Una insólito situación salió a la luz en las últimas horas, luego de que se revelara que un diputado nacional compró un rifle por Mercado Libre y se lo enviaron a su despacho en el Congreso.

La historia tiene como protagonista al legislador del PRO, Javier Sánchez Wrba, quien debió dar explicaciones ante la trascendencia que recobró el hecho.

“Parece que un diputado compró una escopeta por MELI y pidió que se la envíen a su oficina”, ironizó en redes sociales el legislador socialista Esteban Paulón.

OTRO DÍA TRANCU EN CONGRESO



Parece que un Diputado/a compró una escopeta por MELI y pidió que se la envíen a su oficina de…. Congreso 😳

Por suerte el dispositivo de seguridad de la Cámara la detectó y evitó que pudiera ser ingresada al Anexo A.



Seguimos con más informaciones… — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) March 18, 2026

A raíz del llamativo episodio, Sánchez Wrba le envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con el objetivo de explicar lo sucedido.

“Compré por Mercado Libre un aire comprimido de venta libre y uso recreativo, el cual por error fue enviado a mi despacho y no a mi domicilio”, matizó el diputado.

En la misiva, indicó que se trató del aire comprimido y “no de un arma de fuego”.

Por último, y para que “no existan malos entendidos”, Sánchez Wrba le hizo llegar la factura de la compra a Menem.