Quirno aclaró que Milei “no nos metió en medio de una guerra”

El canciller Pablo Quirno no descartó que el Gobierno envíe buques de la Armada a la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán.

“En la medida que lo necesite, está claro de qué lado vamos a estar”, exclamó el titular del Palacio San Martín en declaraciones a la señal A24.

En igual tono, sostuvo que “por ahora son rumores”, pero “está claro dónde estamos parados”.

“El Presidente no nos metió en medio de una guerra”, aclaró, para luego dar cuenta que “la posición de Argentina es muy clara en defensa de los valores occidentales”.

“Argentina ha sido muy clara con respecto al apoyo a las acciones de EEUU en Venezuela, también muy clara con las acciones de EEUU e Israel en Irán, como también el repudio de los ataques de Irán a los países del Golfo”, completó el ministro de Relaciones Exterior, Comercio Internacional y Culto de la Nación.