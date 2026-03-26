Histórico hallazgo saurópodo en La Pampa

En la localidad de 25 de Mayo, provincia de La Pampa, un equipo interdisciplinario de investigadores realizó un descubrimiento de gran relevancia científica: restos fósiles correspondientes a un dinosaurio saurópodo, uno de los grupos de herbívoros más representativos de la era Mesozoica.

La campaña fue liderada por el doctor Juan Porfiri, paleontólogo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), acompañado por la estudiante de Geología Lucia Liria, el técnico Federico Poblete, y el equipo del Museo Provincial de Historia Natural de Santa Rosa, integrado por el director Daniel Pincen, el licenciado Lucas Cheme Arriaga y el técnico Pablo Tejerina.

La participación de Ricardo Cholino, descubridor del primer dinosaurio registrado en La Pampa y actual director del Museo Geominero de 25 de Mayo, consolidó un modelo de articulación local que refuerza la investigación y la protección del patrimonio paleontológico.

Los registros fósiles de dinosaurios en La Pampa son escasos, lo que convierte a este nuevo ejemplar en un aporte significativo para la paleontología argentina. La identificación de un saurópodo amplía el conocimiento sobre la fauna prehistórica pampeana y abre nuevas líneas de investigación en la región.

Después de más de dos décadas, los estudios de campo vuelven a ser claves para comprender la presencia de estos titanes cretácicos. En este proceso, la UNCo desempeña un papel central gracias a su coordinación científica, la experiencia de su equipo técnico y la disponibilidad de herramientas para la recuperación y análisis de materiales.

Cabe destacar que el material recuperado será parte de la tesis de grado de la estudiante de Geología Lucia Liria, fortaleciendo la formación de recursos humanos y consolidando el vínculo entre la investigación científica y la educación universitaria.

El hallazgo de este saurópodo, junto con fósiles de otros vertebrados asociados, genera gran expectativa entre los investigadores. Más allá de su valor científico, se subraya la importancia de “poner en valor este patrimonio como parte de la identidad cultural y natural de las comunidades locales, reafirmando el compromiso de la UNCo con la ciencia pública y la memoria colectiva”.