Tarjetear para comer: crece el endeudamiento de las familias

El endeudamiento en el país afectó al 91,7 % de las familias, según un informe de alcance nacional elaborado por el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas del Centro de Almaceneros de Córdoba.

La gerente de la entidad, Vanesa Ruiz informó que es el tercer año consecutivo que realizan este análisis y los resultados arrojados demuestran que “esta situación viene a consolidarse como un proceso estructural”.

En concreto, detalló que “el 61.8% de las familias tienen entre dos y tres deudas; el 23.5 % tienen más de tres deudas y el 14,7 % de los hogares tienen una sola deuda”.

La mayoría son “de las tarjetas de créditos que hoy se utilizan mayormente para comer: el 61 % para alimentos, el 15 % para combustibles, el 9 % para indumentaria y calzado, 7 % electrodomésticos y 6 % impuestos y servicios”, sumó la referente del Centro en declaraciones a Radio Provincia.

Asimismo, puso de relieve que “cuando se empieza a pagar el 'mínimo' se entra en una etapa de refinanciamiento que complican aún más la realidad económica” porque muchas veces “se trata de pagar un crédito con otro” o se queda a merced de “intereses que son imposibles de pagar por su nivel de usura”, describió.

“Si el Gobierno no interviene con la baja de los intereses o recomponiendo los salarios, las deudas de las familias seguirán en alza”, concluyó.