Laura Alonso pide por Mauricio Macri 2027: “Es el más competitivo”

La diputada porteña del PRO, Laura Alonso, afirmó que la fuerza amarilla “debe tener un candidato propio a presidente” para las elecciones de 2027 y en ese sentido deslizó que “a muchos dentro del partido nos gustaría que sea Mauricio Macri”.

“Es un líder con experiencia que se retiró de la presidencia con 41 % de los votos y es el más competitivo de todos los dirigentes que tenemos”, puntualizó la exvocera del Gobierno porteño en declaraciones a Infobae.

En la antesala del Congreso Nacional partidario, recalcó: “Creo muchísimo en los valores del PRO, porque hemos trabajado con responsabilidad en todo este tiempo que nos ha tocado ser oposición constructiva al Gobierno de Javier Milei”.

“La relación de Jorge (Macri) con el Presidente es diez puntos, pero seguimos reclamando la deuda de coparticipación (por 6.000 millones de dólares) que La Nación tiene con la Ciudad, porque el Gobierno porteño mantiene sus servicios, pero las cuentas están muy finitas”, anexó.

“El PRO tiene la suerte de ser un partido que ha formado y sigue formando mucha dirigencia joven con experiencia”, pero “mi elección siempre es Mauricio Macri”, completó la extitular de la Oficina Anticorrupción.