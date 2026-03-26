Tras horas de angustia, apareció la nena que era buscada en Cosquín

Tras horas de intensa búsqueda y angustia, Esmeralda Marisa Pereyra López fue hallada sana y salva en un descampado cercano a su domicilio, en la provincia de Córdoba.

El sistema Alerta Sofía había sido activado este jueves para dar con el paradero de la niña de apenas 2 años de edad, que había sido vista por última vez a primera hora de la tarde de este miércoles 18 de marzo en el barrio San José Obrero, de la ciudad cordobesa de Cosquín.

“Alguien me sacó a mi hija”, afirmó Tania López, madre de la niña, y luego explicó que ambas viven en la casa de sus padres, en una zona suburbana.

“Nosotras siempre estuvimos pendientes de mi hija, es imposible que me digan a mí que yo la descuidé. Fue un segundo”, acotó en su momento, al ser consultada por los medios en relación a lo que había sido el diálogo con la Policía tras radicar la denuncia.

El hallazgo de la niña fue confirmado por el Ministerio Público Fiscal, luego de un intenso operativo policial, aunque el dato que más llama la atención de los investigadores es que la menor apareció a unos 300 metros de su vivienda, una zona que ya había sido rastrillada por los efectivos.

La principal hipótesis al momento es que alguien tenía a la menor y que la dejó ante el intenso operativo policial en el lugar y la divulgación de su rostro y de toda su información en los medios de comunicación, aunque todo está siendo investigado por la UFI en turno.