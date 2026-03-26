Dramáticas cifras en la Capital PyME: “Máquinas apagadas e industrias cerradas”

Los nuevos datos del Observatorio Socioeconómico de San Martín, que desarrolla informes coyunturales, monitoreos semanales y encuestas trimestrales de la Capital de la PyME Industrial, reflejan la dura actualidad para las industrias locales, el trabajo y la actividad económica.

Según lo relevado, la capacidad instalada de las empresas de San Martín está funcionando al 46 % y el empleo mostró una caída del 6,3 %, sumando ocho trimestres consecutivos a la baja, registrando su último número positivo en 2023.

“Esta es la foto de las máquinas apagadas y las industrias cerradas. La pérdida de empleos y salarios completan esta preocupante imagen diseñada por el gobierno nacional”, aseguró el intendente Fernando Moreira.

Acto seguido, resaltó que “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender al sector y a los trabajadores del sometimiento de Milei, porque sabemos que el país solo sale adelante con una industria local fuerte”.

En este contexto, este martes se realizó la primera Ronda de negocios del año impulsada por el Ministerio de Producción de la Provincia y el Municipio, en el Parque Yrigoyen. Participaron más de 500 empresas de todos los rubros, que se vincularon en 1.500 reuniones de trabajo.

“Mientras en el mundo se vive una guerra de aranceles, Argentina tiene una apertura del 100% en absolutamente todos los sectores y todos los artículos”, indicó el jefe comunal en la apertura del evento.

Y sentenció: “La única manera de comprender lo que sucede es que efectivamente hay un modelo de país donde la industria no tiene lugar, donde la industria no es importante”.