Se lanzó la candidatura de Gebel pero el pastor estaba en Guatemala

“Consolidación Argentina”, el espacio político que impulsa la candidatura presidencial de Dante Gebel, realizó este miércoles un Encuentro Nacional y Federal en el microestadio de Lanús, como parte de la estrategia de construcción territorial que vienen llevando a cabo y que promueve a la figura del pastor y conferencista como alternativa política, de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Lo llamativo del caso es que al lanzamiento no fue el principal protagonista, ya que se encontraba brindando uno de sus shows motivacionales, esta vez, en Guatemala.

¡INCREÍBLE PRIMERA NOCHE DE PRESIDANTE EN GUATEMALA! pic.twitter.com/Dv6oJltOUU — Dante Gebel (@DanteGebelOk) March 19, 2026

El encuentro se distinguió por la diversa participación de dirigentes políticos, senadores y diputados, referentes sindicales, representantes del empresariado, movimientos sociales, asociaciones civiles y figuras destacadas del deporte y el espectáculo.

Durante el encuentro, se presentaron las Mesas promotoras Provinciales y Regionales y a los coordinadores de cada una de ellas, quienes serán los responsables de articular el trabajo político y organizativo en sus respectivos ámbitos geográficos.

Desde la virtualidad se sumaron el exfutbolista y director técnico Walter Erviti y la exministra de Trabajo Graciela Camaño, quienes aportaron su mirada en el marco del encuentro y coincidieron en la necesidad de trabajar sin descanso para impulsar una transformación profunda de la Argentina, de la mano de Dante Gebel.

En este marco, el titular del gremio de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, señaló que la necesidad central que atraviesa al país es “un liderazgo que no divida, que no enfrente y que no profundice las grietas que tanto daño nos han hecho y nos siguen haciendo como sociedad”.

A su vez, remarcó que “cada vez más argentinos empiezan a ver en Dante Gebel una voz distinta, una voz que pone en el centro a la persona, a la familia, al trabajo y sobre todo a la patria”.

Por su parte, Eugenio Casielles, diputado de la Ciudad de Buenos Aires, destacó el trabajo que vienen realizando desde Consolidación Argentina y sostuvo que “hoy empezamos a organizarnos de otra manera, con dirigentes, diputados, presidentes de partidos políticos y referentes de distintos sectores que están acá porque creen en lo que se construyó en este tiempo”.

Y cerró: “Estamos empezando a dar esta pelea antes incluso de que Dante Gebel sea candidato, porque creemos que este proceso es colectivo y mucho más grande que una postulación”.

A su turno, el secretario de Culto de la Provincia de Córdoba, Mariano Almada, destacó —citando el ejemplo de construcción política del gobernador Martín Llaryora y su impronta pluralista— la importancia de consolidar un espacio orientado al bien común, sin distinciones partidarias ni religiosas, y expresó de forma contundente el respaldo del gobierno cordobés a Dante Gebel.

Seguidamente, el titular del SETIA, José ‘Vasco’ Minaberrigaray, se refirió a la crítica situación que atraviesan los trabajadores como consecuencia de la destrucción de la industria nacional y subrayó la necesidad de una reconciliación nacional.

“Ya no estamos en medio de una grieta. Estamos en una zanja enorme que se está tragando a jubilados, docentes, trabajadores, estudiantes e industrias enteras. Hoy, más que nunca, tenemos que buscar el camino de la unidad y crecer entre todos”, exclamó.

En la misma línea, el empresario textil PyME, Pedro Bergaglio, formuló duras críticas al Gobierno nacional al advertir sobre el delicado presente del entramado productivo y sus consecuencias en el sector.

Otro de los oradores fue Eduardo Cabello, diputado provincial y referente de la CGT San Juan, quien expresó su anhelo de construir “una Argentina libre, sana, digna y con valores”, y sostuvo que “debemos interpretar los sueños de cada familia que cada mañana se levanta y no le alcanza para vivir”. Asimismo, también manifestó su convicción de que Dante Gebel será presidente en 2027.

Finalmente, uno de los discursos más enfáticos fue el de la fundadora y presidenta de la Fundación For Childrens, Flavia Martínez, quien expresó un fuerte respaldo a Dante Gebel y trazó un duro diagnóstico sobre la situación que atraviesa el país.

“Dante es la esperanza de todos los argentinos. Es quien nos va a ayudar a sacar este país que está devastado por el odio, la carencia, la hipocresía, la violencia. Pensemos en nuestros jubilados, en nuestros enfermos, en los discapacitados, en todos los que están desocupados y en los que no pueden llegar a fin de mes. Vamos por una Argentina mejor, vamos por Dante Gebel”, concluyó.

Además de los oradores mencionados, también participaron Miriam Müller (representante de la Sociedad Rural y ex candidata a gobernadora de Entre Ríos), Vanina Neto (Aeronavegantes) y Cristian Bosch (campeón mundial de kickboxing), entre otros referentes.