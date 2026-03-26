“La apuñalé”: Brutal confesión en Los Hornos tras intentar asesinar a su pareja

Un hombre fue detenido en las últimas horas tras haber cometido un grave hecho de violencia de género: intentó asesinar a su pareja tras atacarla con un arma blanca en el interior de su vivienda de La Plata.

El episodio tuvo lugar este jueves en una casa ubicada en la zona de calles 54 y 158, en la populosa localidad de Los Hornos, a donde acudió personal policial tras recibir un llamado de emergencia que alertaba sobre una mujer herida de arma blanca.

Al arribar, los efectivos se encontraron con una escena impactante: un hombre salió de la vivienda y, sin oponer resistencia, confesó el ataque al manifestar “la apuñalé”.

Detrás de él, un menor de edad confirmó la situación al indicar que su madre se encontraba gravemente herida dentro del domicilio.

De inmediato, los uniformados redujeron al agresor e ingresaron a la casa, donde hallaron a la víctima identificada con las iniciales MSS, de 35 años de edad, quien se encontraba recostada sobre un sillón con múltiples heridas cortopunzantes.

Según trascendió, presentaba dos lesiones en el pecho y una tercera a la altura de las costillas y, en ese contexto, la mujer alcanzó a declarar que su pareja la había atacado luego de acusarla de haberle sido infiel.

El presunto agresor fue identificado como Jonatan Leonel Chazarreta, también de 35 años, quien quedó inmediatamente aprehendido en el lugar.

Durante la inspección de la vivienda los efectivos secuestraron un cuchillo tipo facón que se encontraba en el suelo de una de las habitaciones, presuntamente utilizado en el ataque, y además hallaron una escopeta rebatible cargada sobre una cama, lo que incrementó la gravedad del episodio.

Una ambulancia del SAME llegó al sitio y trasladó de urgencia a la víctima al Hospital “Alejandro Korn”, de Melchor Romero, donde ingresó consciente, fue intervenida y permanece bajo atención médica.

La causa recayó en la UFI Nº 6 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Patricio Ignacio Jorge Barraza, quien caratuló el caso como “homicidio en grado de tentativa” y dispuso las actuaciones correspondientes, la detención del sujeto y la continuidad del proceso investigativo.