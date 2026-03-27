Llegó a la Argentina el nuevo Q3 y sacude el segmento del compacto premium

Audi Argentina presentó una nueva generación del Audi Q3 y Q3 Sportback, modelos que llegan, según se entusiasmaron desde la firma, “para redefinir el segmento de los SUV compactos premium en el país”.

“La renovación incorpora un diseño más dinámico y musculoso, acompañado por un interior profundamente modernizado que eleva la digitalización y pone el foco en la experiencia del conductor”, precisaron.

Así, esta tercera generación, presentada este jueves en Audi Lounge, continúa el legado de uno de los vehículos más exitosos de la marca a nivel global.

La presentación oficial en Argentina se realizó a través de un encuentro exclusivo, en el que los asistentes pudieron conocer de cerca las novedades del modelo y vivir una experiencia inmersiva en torno a su espíritu contemporáneo.

Los invitados tuvieron la oportunidad de experimentar la conducción del modelo a través de test drives urbanos que recorrieron las calles de Barrio Parque, permitiendo apreciar de manera dinámica su agilidad, confort y tecnología.

En Argentina, la nueva familia Q3 está compuesta por cuatro versiones —Q3 Advanced, Q3 Advanced Plus, Q3 Sportback Advanced y Q3 Sportback Advanced Plus—, todas equipadas con un motor 1.4 TFSI de 150 CV asociado a la transmisión S tronic de siete marchas.

“Esta configuración, eficiente y equilibrada, ofrece una respuesta ágil tanto en ciudad como en ruta, con consumos optimizados y un manejo confortable que transmite la solidez y serenidad características de los SUV de la marca”, abundaron.

El diseño exterior muestra una evolución clara: líneas más precisas, mayor presencia visual y un lenguaje que acentúa la deportividad sin perder versatilidad.

Sus proporciones robustas se combinan con iluminación 100 % LED Plus, incluyendo los anillos Audi iluminados en la parte trasera, mientras que la variante Sportback suma una silueta más estilizada gracias a la caída del techo que acentúa su perfil dinámico.

En el interior, el Nuevo Audi Q3 introduce un salto cualitativo notable. El nuevo display panorámico curvado integra el Audi Virtual Cockpit Plus y la pantalla táctil del sistema MMI, bajo una interfaz moderna basada en Android Automotive OS. La nueva selectora de marchas ubicada detrás del volante libera espacio en la consola central y redefine la ergonomía de uso. La iluminación ambiental configurable, el cargador inductivo de 15W con refrigeración activa y el acristalamiento acústico elevan aún más el confort y la sofisticación.

Las diferencias entre versiones se manifiestan principalmente en sus niveles de equipamiento. Las variantes Advanced incorporan techo panorámico, asientos deportivos, Audi drive select, portón trasero eléctrico, asistente de estacionamiento con cámara, llantas de 18 pulgadas y un completo paquete de asistencias como control crucero adaptativo y frenado automático de emergencia.

Las versiones Advanced Plus suman el paquete WPZ, que eleva su carácter deportivo a través de suspensión específica, dirección progresiva, llantas de 19 pulgadas gris platino, tapizados en cuero con asientos eléctricos con memoria y asistente de punto ciego, además de una carrocería completamente pintada.

En materia de seguridad, la nueva generación incorpora tecnologías que aumentan la confianza al volante, desde el control crucero adaptativo hasta los sistemas de alerta de cambio involuntario de carril y sensores delanteros y traseros con cámara. La dirección progresiva —de serie en las versiones Plus— mejora la maniobrabilidad urbana y aporta precisión en rutas, mientras que las opciones de suspensión permiten adaptar la experiencia de conducción a distintos estilos de manejo.

En términos de practicidad, el Nuevo Audi Q3 conserva una de sus grandes virtudes: la versatilidad. El baúl ofrece 488 litros, ampliables a 575 litros con los asientos traseros adelantados, y alcanza hasta 1.386 litros en el Q3 SUV o 1.289 litros en el Sportback con los respaldos abatidos, convirtiéndolo en un aliado ideal para acompañar el ritmo de vida contemporáneo.

La paleta de colores disponible incluye Blanco Arkona, Negro Mito, Azul Navarra, Blanco Glaciar, Rojo Progresivo, Azul Malpelo, Verde Salvia y Plata Flecha, brindando opciones que se adaptan a distintas preferencias estéticas.

“El Nuevo Audi Q3 viene a reforzar la etapa de evolución que iniciamos con los últimos lanzamientos en Argentina. Este modelo refleja la dirección hacia la que avanzamos: más diseño, más tecnología y una experiencia Audi cada vez más completa para nuestros clientes”, resumió Conrado Wittstatt, gerente general de Audi Argentina.