Gestión sustentable: Luján firmó el traslado de residuos al CEAMSE

El presidente de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), Claudio Tapia, se reunió con el intendente de Luján, Leonardo Boto, para firmar un nuevo convenio de colaboración mutua.

Nuestro presidente @tapiachiqui se reunió con el intendente de Luján, Leonardo Boto, para firmar un nuevo convenio de colaboración mutua entre CEAMSE y el municipio. pic.twitter.com/dKtBl8qTr3 — CEAMSE Oficial (@CeamseOficial) March 18, 2026

En ese marco, el municipio comenzará a enviar la totalidad de sus residuos a CEAMSE, dando un paso clave hacia un esquema de gestión más eficiente y sustentable, con mejores estándares ambientales y operativos.

El acuerdo contempla además el trabajo conjunto entre ambas partes, con asistencia técnica y el desarrollo de acciones específicas que permitan seguir fortaleciendo la gestión de los residuos sólidos urbanos.