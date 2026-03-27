Semana Santa: cuánto cuesta viajar y cuáles son los destinos más consultados

De cara al fin de semana largo de Semana Santa, que este año se celebrará del jueves 2 al domingo 5 de abril, un informe elaborado por Focus Market para el blog de finanzas personales de Naranja X, “Hablemos de Plata”, analiza cuánto cuesta viajar dentro y fuera del país y cuáles son los puntos turísticos más consultados por los argentinos al momento de planificar una escapada.

El relevamiento contempla paquetes turísticos de cuatro días y tres noches para dos adultos, que incluyen transporte aéreo desde Buenos Aires y alojamiento en hotel tres estrellas con desayuno.

Entre las ciudades seleccionadas, se encuentra Puerto Iguazú, con un costo que alcanza los $ 2.539.947 y marca un aumento interanual del 33 por ciento. A su vez, una propuesta similar con destino a Salta tiene un valor de $ 2.206.270 y a Mar del Plata, $ 923.075.

Para los que prefieren gastar un poco menos, los traslados en micro son una opción más accesible aunque no está exenta de subas con respecto a 2025. Por ejemplo, ir hasta Puerto Iguazú por este medio alcanza $ 1.157.019, con un incremento del 29 % sobre el año anterior. En el caso de elegir Salta, el costo total del viaje asciende a $ 1.106.811, y si se opta por Mar del Plata, el monto ronda los $ 669.578.

“De cara a esta Semana Santa las perspectivas están enfocadas en dos variables: la evolución del ingreso disponible y el costo relativo del transporte. Semana Santa es un termómetro relevante de la economía no solo por la cantidad de viajeros, sino porque refleja cómo los hogares ajustan su presupuesto entre ocio, transporte y servicios en un contexto todavía marcado por la recomposición del poder adquisitivo”, expresó Damián Di Pace, Director de Focus Market.

Contexto cambiario

El contexto cambiario también influye en las decisiones de viaje. Durante el año pasado, el peso argentino registró una depreciación acumulada cercana al 37 %, mientras que monedas de la región, como el real brasileño o el peso chileno, mostraron apreciaciones frente al dólar. Esta dinámica impacta en los costos relativos a la hora de evaluar destinos internacionales.

Para aquellos que deseen disfrutar Semana Santa en Río de Janeiro, un paquete para dos personas que incluye vuelo y hotel tres estrellas se ubica en torno a los $2.833.939; un 37 % más caro. A su vez, Paraguay aparece como una alternativa más económica, con un costo estimado de $1.669.180.

Por su parte, ir a Miami cuesta un 13 % menos en comparación con 2025, especialmente por la reducción en el precio de los pasajes aéreos. Aún así, quienes planeen disfrutar de la metrópoli tropical deben calcular, entre boletos de avión y hospedaje, aproximadamente $5.203.615.

El informe de Focus Market también indaga los medios de pago que utilizan los argentinos cuando viajan fuera del país. Según la encuesta, el 43 % abona con tarjeta de crédito y el 25 % lo hace en efectivo. En tercer lugar aparecen las billeteras digitales, con el 20% de las preferencias, seguidas por las tarjetas de débito (11 %).

“Respecto de los medios de pago para Semana Santa, el efectivo mantiene todavía una presencia importante, especialmente en destinos pequeños o rurales donde parte de la oferta turística —como ferias, productores regionales o emprendimientos familiares— opera con estructuras más informales o con menor acceso a sistemas de cobro electrónicos”, acotó Di Pace.

En paralelo, dio cuenta que “las billeteras virtuales ganan cada vez más espacio en el consumo cotidiano durante los viajes. Su uso se expandió especialmente en gastronomía, compras minoristas y pagos rápidos mediante códigos QR. A su vez, las tarjetas de crédito siguen siendo uno de los medios preferidos para los gastos de mayor monto, como alojamiento, transporte o reservas anticipadas”.

Destinos nacionales

Más allá de los precios, el ranking de los destinos favoritos para Semana Santa 2026 lo encabezan la Costa Atlántica, seguida por Puerto Iguazú, Mendoza, Bariloche y el corredor turístico de Salta y Jujuy.

En el plano internacional, Brasil continúa como el destino más elegido por los argentinos; especialmente ciudades como Río de Janeiro. En paralelo, Miami vuelve a liderar en el turismo de compras, mientras que Paraguay gana relevancia como alternativa low cost.

Escapadas

Para quienes buscan relax sin exigir de más al bolsillo, el informe incluye opciones a menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, considerando una familia tipo compuesta por dos adultos y dos menores.

El costo total de viajar en auto y alojarse tres noches en el Delta del Tigre alcanza los $ 688.981; San Antonio de Areco ronda los $ 429.629; y Luján asciende a $ 447175. Todas son alternativas más económicas pero que han sufrido incrementos interanuales del 43 %, el 41 % y el 23 %, respectivamente.