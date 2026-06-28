Caputo dijo que “hoy es un placer trabajar con el FMI”

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, afirmó que “lo que se viene en inversiones” después de la Argentina Week en Nueva York es “fenomemal”.

“Los frutos se van a empezar a ver en el corto plazo, esto es un boom que no se imagina nadie”, exclamó el funcionario al disertar en el 21° Simposio Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

El Ministro de Economía, @LuisCaputoAR, conversará con el presidente de @IAEF_oficial, Pablo Miedziak, en la ceremonia de cierre del 21º Simposio Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas.



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Por otra parte, manifestó que “la inflación va a converger a los guarismos que todos queremos. Lo que seguro va a pasar es que el proceso de desinflación va a continuar”.

“Veníamos muy bien hasta junio del año pasado. Uno puede controlar la oferta, pero no la demanda. La demanda de dinero viene dada por la confianza y el año pasado fue un ataque especulativo que minó la confianza de los argentinos. Se produjo un desbalance de la caida de la demanda de dinero que lleva tiempo que vuelva a recomponer”, matizó.

Por otra parte, insistió en que la Argentina no emitirá deuda en los mercados internacionales: “No tenemos pensado ir al mercado. Lo descartamos. Este es un Gobierno que no toma deuda, sino que hemos cancelado vencimientos“.

“No es un capricho con Wall Street, es un tema de costo. Si uno puede refinanciar una deuda a una tasa más baja, lo hace. Nosotros vamos a seguir primando la opción más barata. Hoy tenemos financiamiento identificado para cubrir los próximos tres vencimientos de capital, es decir, el de julio, de enero y de julio del 2027. Son aproximadamente US$ 9000 millones”, precisó el titular del Palacio de Hacienda.

En torno al vínculo con el Fondo Monetario Internacional, dijo que “la relación es espectacular. Hemos ganado un nivel de confianza de ellos hacia nosotros. Se generó una relación de mucha confianza. Hoy es un placer trabajar con el FMI y siempre es dentro de un marco de respeto. Ellos ponderan nuestra opinión”.

