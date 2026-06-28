Macri justificó su apoyo a Milei: “La prioridad era sacar al kirchnerismo”

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, afirmó este jueves que en su partido no coinciden en todo con el gobierno del presidente Javier Milei, pero tampoco le darán un excusa al “populismo” para “volver” a gobernar.

“No nos robaron a la gente, para nosotros es un orgullo que estén ahí”, exclamó el empresario en el marco del congreso del PRO realizado en Parque Norte.

Asimismo, puso de relieve que “las reformas que perduran son las que no dependen de una sola persona, sino de muchas y requiere infraestructura y un Estado que funcione. Que las familias no solo piensen en estar mejor sino que sepan que pueden dejar de empeorar y para eso hoy está el PRO”.

“Nuestra lealtad es apoyar lo que está bien y señalar lo que está mal. Lealtad es defender al cambio de todos los que quieren destruirlo” @mauriciomacri. — PRO (@proargentina) March 19, 2026

Por otra parte, aseguró que la mayoría de los ciudadanos argentinos votó al actual presidente Javier Milei “porque en 2023 querían sacar al populismo” y desde su espacio lo apoyaron “y se lo pidieron”.

El encuentro reunió a unos 500 militantes, diputados y senadores, legisladores provinciales, para deliberar sobre el futuro del partido, además de contar con la presencia de los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

El mandatario porteño sostuvo que el país se encuentra “en un momento bisagra” y, desde su espacio, trabajarán para que Argentina “salga adelante" y “no vuelva más atrás”.

“El PRO nació para transformar, no para mirar la realidad desde la tribuna”, arengó Macri y aseveró que “nuestro espacio no administra la inercia: da discusiones difíciles y transforma. Tenemos experiencia, equipos y un método que funciona”.

“Sin el PRO no existiría la Ciudad que hoy empuja al país y marca el rumbo”, ejemplificó el exjefe de Gobierno porteño y expresidente de Boca Juniors.

En uno de los tramos más sustanciales de su mensaje, indicó que “lo que está en juego no es una elección. Lo que está en juego es si el cambio tiene raíces suficientemente profundas para perdurar. Hay millones de argentinos que se sacrificaron por el cambio y todavía esperan que sus vidas mejoren”.

“Somos el próximo paso. El que consolida lo que se logró y ese paso lo vamos a dar todos juntos” @mauriciomacri. — PRO (@proargentina) March 19, 2026

En este sentido, dijo que “hicimos algo inédito, que casi nunca pasa en la política argentina. Apoyar a un gobierno sin ser gobierno, y sin pedir nada a cambio, porque creemos que el país es más importante que el partido, la prioridad era sacar al kirchnerismo del poder y de la Argentina de la decadencia".