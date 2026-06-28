Un informe revela que la población joven es la más afectada por el desempleo

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió por las consecuencias del aumento de la desocupación, según los datos proporcionados por el INDEC.

La tasa de desempleo trepó al 7,5 % en el cuatro trimestre del año pasado y, de esta manera, puso al descubierto la problemática concreta en torno a la estabilidad laboral.

De acuerdo al informe del CEPA, el análisis del cuarto trimestre de 2025 confirma una “dinámica contractiva” en el mercado laboral argentino, con “incremento de la desocupación, caída en las tasas de actividad y empleo, aumento de la precariedad laboral, y aumento de la presión sobre el mercado de trabajo”.

😔 El INDEC confirmó una abrupta suba de la desocupación



📉 La tasa de desempleo fue del 7,5 % a fines de 2025, que se traduce en 1,7 millones de personas sin trabajo.



👷🏽‍♂️👷🏽‍♀️ Representa un incremento en comparación al trimestre previo y al mismo período del año anterior.… pic.twitter.com/oN7kAEIdZZ — ANDigital (@ANDigitalOK) March 18, 2026

La tasa de desocupación se incrementó en más de un punto porcentual interanual (1,1)” lo cual es muy significativo”. Según datos de la Secretaría de Trabajo, desde noviembre de 2023 se perdieron 200.941 empleos privados registrados (-3,1 %), y se dieron 159.501 altas en el régimen de monotributo (+7,8 %), confirmando que los empleos perdidos, son reemplazados parcialmente con “actividades desprotegidas”.

El estudio alertó por el proceso de “destrucción neta de empleo (-0,7) en un contexto de precarización estructural de la fuerza laboral”. Este proceso se refleja en la caída de la proporción de trabajadores asalariados (-0,8) y, simultáneamente, en el aumento del cuentapropismo (+0,2), un fenómeno asociado a menudo a la subsistencia y la baja cobertura social.

Asimismo, los datos muestran que este escenario contractivo “golpea con mayor fuerza en la población más joven (hasta 29 años), que muestra sensibles incrementos en la tasa de desocupación”.

En el caso de las mujeres, pasó del 13,8 % al 16,8 %, o sea un incremento de 3 puntos porcentuales en un año. En el caso de los varones, dicho incremento fue del 12,5 % al 16,2 %, lo que implica 3,7 puntos porcentuales de incremento anual.

Por otra parte, el CEPA señaló que la presión global sobre el mercado de trabajo mostró un incremento (+2,1 %), explicada por “estabilidad en la subocupación y una caída de la búsqueda de empleo entre quienes ya trabajan”.

“En un escenario contractivo, esta disminución suele estar asociada al desaliento ante la escasez de oportunidades de calidad, en un escenario donde el empleo registrado en el sector privado continúa contrayéndose”, concluyó el informe.