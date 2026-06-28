La advertencia de un economista afín a Milei: “Si Trump pierde, nos jodemos”

Durante el homenaje a Adam Smith el último miércoles en el Palacio Libertad, una frase del economista Juan Carlos de Pablo quedó resonando en el auditorio y hasta el presidente Javier Milei se hizo eco con una mueca en su rostro.

Milei y de Pablo encabezaron la disertación para reivindicar al “padre de la economía”, y en un momento la conversación mutó a la situación financiera del país y el estrecho vínculo con Estados Unidos.

En ese marco, de Pablo hizo un alto en su discurso para referirse a las elecciones legislativas de este año en Estados Unidos, que se realizarán el 3 de noviembre.

🤦🏻‍♂️ La advertencia de un economista afín a Javier Milei: “Si Trump pierde, nos jodemos”



💬 El economista Juan Carlos de Pablo alertó al Presidente sobre un mal resultado del mandatario de Estados Unidos en las elecciones de medio término.



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¿Un pato rengo?

Sobre este punto, planteó un escenario de incertidumbre para el país si los republicanos son derrotados en las urnas.

“¿Qué pasa si el presidente Trump pierde la elección de medio término y se convierte en un pato rengo? Nos jodemos”, lanzó de Pablo, ante una sala que permaneció en silencio. Entre ellos, se encontraban la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Economía, Luis Caputo, entre otros.

A su lado, Milei lo miraba atentamente, y de Pablo completó: “Pero qué le vas a decir, ¿por qué te jugaste con él? La decisión siempre es única. Siempre tenés este dilema entre los beneficios y los riesgos, eso es inevitable”.