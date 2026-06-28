“¡Andá a lavarte el or..!”: Fue a hacer una denuncia y un policía la insultó y la echó a empujones

Un lamentable episodio ocurrió en Mar del Plata, donde una mujer acudió a una comisaría para realizar una denuncia, pero un policía la expulsó a la fuerza, luego de insultarla.

Todo comenzó cuando la víctima se presentó este jueves en la Comisaría 16° para denunciar que un perfil de Facebook usaba la dirección de su comercio.

Sin embargo, el subtentiente que la atendió se negó a tomar la denuncia, al considerar la inexistencia de delito. “De momento no hay delito penal. Tiene que denunciar el perfil de Facebook, a usted no le robaron nada”, le ordenó el agente.

👮🏽‍♂️ “¡Andá a lavarte el orto!”: Un policía Bonaerense insultó y agredió físicamente a una mujer que fue a radicar una denuncia a una comisaría en Mar del Plata.



🎦 El insólito e inaceptable episodio fue captado por las cámaras de seguridad de la propia dependencia, y sucedió este… pic.twitter.com/x8xQq59YtD — ANDigital (@ANDigitalOK) March 19, 2026

“¿Cómo que no? Me están haciendo quedar mal con la gente”, se quejó la mujer,, sorprendida, y reprochó: “Voy a informar que no me quisiste tomar la denuncia”.

Cuando la discusión parecía diluirse, una irrespetuosa respuesta del policía detonó la conversación. “¡Anda a lavártele orto!”, le contestó.

El exabrupto motivó el enojo de la mujer, quien se quedó parada en la puerta negándose a abandonar la dependencia policial. Sin embargo, el efectivo se acercó hacia ella y pretendió sacarla a la fuerza, empujándola hacia el exterior.

“Me está pegando el hijo de puta, me pegó el oficial”, gritó la víctima, ante la presencia inmediata de otros policías que se acercaron para ver qué sucedía.

Gracias a una de las cámaras en la comisaría, el agente fue echado de la fuerza por la Auditoría General de Asuntos Internos, organismo de control policial dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense.