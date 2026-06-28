Kicillof encabezó un acto en CABA y llamó terminar con los “20 años de macrismo”

“Este no es un año de campaña, sino de construcción de un movimiento fuerte, confiable, que entusiasme a la mayoría y nos permita ponerle fin al gobierno de Milei y a 20 años de macrismo en la ciudad”, afirmó este jueves el gobernador Axel Kicillof al encabezar un encuentro con militantes de diferentes organizaciones que integran el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la Ciudad de Buenos Aires.

Fue en el Teatro Picadero, junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y la legisladora porteña Berenice Iañez.

“El Gobierno nacional está en una fase maníaca, hablando de un milagro económico que contrasta con la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas. No nos sorprende, porque la derecha siempre ha hecho lo mismo: oculta la realidad, falsea las causas y esconde cuál es el modelo de país al que nos quieren llevar”, sostuvo Kicillof y agregó: “Ante ello, no alcanza con militar contra Milei y los intereses que lo impulsan: nuestro desafío es luchar contra el desinterés, el desánimo y la resignación que buscan instalar en nuestro pueblo”.

En ese sentido, el Gobernador señaló que “el principal riesgo que corremos es que convenzan a la sociedad de que este modelo de ajuste y destrucción del tejido productivo era inexorable”. “En eso debemos ser muy claros: vamos a sumar a todos los que comprendan que estamos en la otra vereda de estas políticas económicas y de este proyecto de país que representa Milei”, sostuvo.

“En la Ciudad de Buenos Aires hay que hacer un trabajo inmenso porque nos ha sido históricamente esquiva, por eso apuntamos a profundizar en los problemas reales. No podemos quedarnos únicamente en las condiciones de las veredas y las plazas: tenemos que discutir una estructura productiva y social distinta para la ciudad, y su rol como capital de una Argentina que abrace un proyecto federal e inclusivo”, indicó Kicillof.

Por su parte, Costa remarcó: “Este encuentro es un paso más en la construcción de un proyecto que nos haga terminar con la pesadilla que nos propone el Gobierno nacional: su ajuste, sus políticas de empobrecimiento y la entrega de soberanía están destruyendo el futuro de las familias”. “En la Ciudad, además, tenemos un problema llamado macrismo que hace dos décadas profundiza la exclusión, la desigualdad y la especulación inmobiliaria. Hay otro camino posible y llevarlo adelante será nuestra tarea: es con un Estado presente que le mejore la vida a los vecinos, como hace Axel en la Provincia”, agregó.

Por último, Kicillof resaltó que “cuando se habla de la tolerancia a las políticas nacionales y del apoyo que aún tiene Milei, debemos comprender que mucho de eso tiene que ver con lo que hacemos nosotros como oposición”. “El Movimiento Derecho al Futuro tiene la vocación de construir una alternativa que no solo permita cerrar este ciclo, sino sobre todo abrir otro que sea mucho mejor”, concluyó.

Estuvieron presentes también miembros del gabinete provincial, legisladores y militantes de distintas organizaciones.