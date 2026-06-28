Irán condenó el “apoyo descarado” de Milei a EEUU y al régimen sionista

Irán contestó las declaraciones del presidente Javier Milei en apoyo a Estados Unidos en Medio Oriente, situación que “conllevará la responsabilidad internacional de Argentina”.

En este sentido, Zahra Ershadi, asesora del ministro y directora General para las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, recalcó: “Condenamos enérgicamente las declaraciones insultantes, hostiles y anti iraníes de Javier Milei, presidente de la Argentina, así como su alineación con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión contra la República Islámica de Irán”.

“Las declaraciones antiraníes del presidente argentino se plantean con el objetivo de desviar la opinión pública de los argentinos de sus fracasos económicos y de ciertos casos de corrupción relacionados con su entorno cercano”, puntualizó Ershadi.

Asimismo, puso de relieve que “el apoyo descarado del presidente argentino a la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista de la República Islámica de Irán contra la República de Irán constituye una violación de las obligaciones internacionales de este país. Y conllevará la responsabilidad internacional de Argentina”.

“Me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”, supo afirmar semanas atrás desde Manhattan el presidente Milei.

También señaló a Irán como un adversario de la Argentina, en referencia a los atentados terroristas que ocurrieron en el país en la década de 1990. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, son nuestros enemigos”, subrayó

Finalmente, manifestó que Argentina mantiene una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel y dijo no tener “ninguna duda de que Estados Unidos e Israel van a salir victoriosos de esta situación”, afirmó.

